Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 3 декабря 2020: в Краснодаре выявили рекордное число заболевших COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на на 3 декабря 2020 года.

По последним оперативным данным, за минувшие сутки на Кубани вирус выявили у 167 человек. Общее число инфицированных в регионе выросло до 22419, из них 1923 ребенка.

При этом в Краснодаре выявили рекордное число зараженных коронавирусом. За сутки, по данным оперштаба региона, в краевом центре выявлен 71 заболевший человек. Хотя среднее значение прошлой недели – 61.

На стационарном лечении с подозрением на коронавирусную инфекцию в регионе находятся 5012 человек.

- У одной пятой из этих пациентов COVID-19 подтвержден, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона.

Всего в 25 инфекционных госпиталях Краснодарского края развернуто 5 963 койки. Из них свободно 16%.

- В регионе заняты 23% от всех аппаратов ИВЛ, - добавляют в администрации края. - Это при том, что оборудование используется не только при лечении больных коронавирусом.

Напомним, в крае режим повышенной готовности, ранее введенный из-за пандемии COVID-19, продлен до 15 декабря. Новых ограничений не ввели. Требования по эпидембезопасности сохраняются в том же объеме, что и до этого. Жители и гости Кубани обязаны строго соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей. По-прежнему гражданам старше 65 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания, предписывается оставаться на самоизоляции дома.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 3 декабря 2020

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 71 новый случай заболевания.

Коронавирус в Анапе 3 декабря 2020

В Анапе за последние сутки выявлено двое инфицированных.

Коронавирус в Сочи 3 декабря 2020

В Сочи COVID-19 подтвердился у семи человек.

Коронавирус в Геленджике 3 декабря 2020

В Геленджике никто не заболел.

Коронавирус в Туапсе 3 декабря 2020

В Туапсинском районе положительный тест на коронавирус получили шесть человек.

Коронавирус в Ейске 3 декабря 2020

В Ейском районе за минувшие сутки нет заболевших COVID-19.