На Кубани разыскивают парня, который предложил 100 тысяч следователю за похищение девушки

Юрий Стратий. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

На 26-летнего Юрия Стратия из Кропоткина завели уголовное дело. Его подозревают в даче взятки следователю. Крупную сумму парень предлагал, чтобы избежать ответственности за другое преступление.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в конце октября началась проверка после того, как молодой человек похитил местную жительницу. Что им двигало, пока не ясно. Пленницу, к счастью, вызволили, она жива и здорова. Но за ограничение свободы Юрию пришлось бы ответить.

За похищение человека можно получить принудительные работы или тюремный срок до 5 лет. Такая перспектива, как полагают правоохранители, смутила Юрия. Чтобы на него не шили дело, он решил договориться со следователем. Правда, разговор у них не заладился.

- Фигурант предложил сотруднику передать взятку в размере 100 тысяч рублей за увод его от уголовной ответственности, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю. - Сотрудник ведомства от такого предложения отказался и сообщил о нем руководству следственного органа.

Несмотря на полученный от офицера отказ, вечером 19 ноября Юрий вновь прибыл в кабинет следователя и положил на стол пачку денег. Дальнейшие действия пресекли оперативные сотрудники УЭБиПК ГУ МВД РФ по краю.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Но работы следователям прибавилось, поскольку сам подозреваемый подался в бега.

- Юрий Стратий объявлен в федеральный розыск, - добавляют в СУ СК по региону.

Тем временем злоумышленнику грозит уже не только тюремное заключение, но и штраф в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, следствие просит сообщить: 8-86138-6-12-88, 8-918-077-20-07 или 02.