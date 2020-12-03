На Кубани семья из четырех человек попала в реанимацию после обеда

Фото: Артем ФИЛАТОВ.

Семейный обед в Тимашевске закончился госпитализацией. Двое взрослых и двое детей угодили на больничную койку после того, как поели.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сразу после обеда на кухне им стало плохо – появилась тошнота и сильная рвота, а также озноб и температура. На лицо были все признаки отравления. В итоге, пришлось вызвать скорую.

- Всех членов семьи экстренно госпитализировали, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник, знакомый с ситуацией. - Из-за сильнейшей интоксикации организма, их состояние оценивали как тяжелое.

Врачи поставили им капельницы и делали все возможное, чтобы, как можно скорее, вернуть организм в норму. И дети, и взрослые отравление перенесли с трудом – им становилось только хуже.

- На данный момент они находятся в реанимации под наблюдением врачей, - сказали «КП» - Кубань» в больнице.

В тот злополучный день семья обедала супом, был на столе творог, ели они и сыр. Все продукты покупали в местном продуктовом магазине около дома. По цвету и запаху они были нормальными, никаких подозрений во всяком случае у семьи не вызвали. Но не исключено, что была нарушена герметичность упаковок, вследствие чего продукты были испорчены.

Определить, что же стало причиной такого сильного отравления, станет возможно только после проведенных экспертиз.

- По факту произошедшего территориальным следственным отделом СКР по краю организована доследственная проверка, - сообщают Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Проводится комплекс экспертиз, в том числе, судебно-медицинская, санитарно-эпидемиологическая и химико-токсические экспертизы.

По окончанию проверки будет принято процессуальное решение.