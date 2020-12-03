«Погиб на заоблачном фронте»: в Новороссийске ищут родных солдата, останки которого нашли на Эльбрусе

Останки бойца нашли на высоте 3 тысячи метров над уровнем моря

Поисковики наведываются в район Приэльбрусья регулярно. Здесь на высоте 3 тысячи метров над уровнем моря бойцы Красной Армии защищали горные рубежи от фашистов.

Летом очередная экспедиция обнаружила на этой высоте останки нескольких воинов. Расшифровать медальоны, найденные на месте их гибели, удалось только сейчас.

- Среди бойцов был и Макар Петров, уроженец Сальского района Ростовской области. Но на фронт он уходил с Кубани. А родня, по последним данным проживала в 1942 году в Варениковском районе Краснодарского края (территория нынешнего Новороссийска), - рассказали "КП" - Кубань" в поисковом отряде.

Известно также, что Макар Петров воевал в 242 гвардейской стрелковой дивизии и числится погибшим с 29 сентября 1942 года в районе Старого Кругозора (станция Эльбруса на высоте 3000 м).

- Мы просим откликнуться его родных или тех, кому что-либо известно о местонахождении близких Макара Михайловича Петрова, геройски защищавшего родину, - обращаются поисковики.

Бои в Приэльбрусье были самыми высокогорными в мировой истории. Именно поэтому этот фронт потом начали называть «заоблачным».

- Здесь наши бойцы встретили прекрасно экипированным, профессиональным корпусом фашистов "Эдельвейс", - поясняют в отряде, который решил отдать дань погибшим на этих высотах.

Есть версия, что большого стратегического значения бои в этих местах значения не имели. Но это помогло нашим войскам переместиться за перевал.

Если родственников красноармейца с Кубани удастся найти, то они примут участие в торжественном захоронении останков у мемориала «Героям обороны Приэльбрусья». Здесь уже покоятся сотни таких же героев, которым удалось вернуть имена.