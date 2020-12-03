На Кубани под гимн России и в костюмах химзащиты ограбили ломбард

Грабители были в костюме, масках, перчатках и бахилах

Эпичное ограбление произошло в городе Белореченске. Двое неизвестных людей переоделись в костюмы хизащиты (медики сейчас работают в таком снаряжении с коронавирусными больными) и ворвались в ломбард. По случайному стечению обстоятельств, в это время в комиссионном магазине звучал гимн России, поэтому свои черные дела преступники вершили в торжественной обстановке. Все происходящее попало в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как грабители уверенной походкой заходят в помещение и сразу же направляются к прилавку. Один из них с заранее подготовленной картонной коробкой вычищает с полок товар, а другой – хватает сотрудницу ломбарда, валит на пол и брызгает ей в лицо из перцового баллончика. Затем они вместе до конца наполняют ящик ценностями и выходят, ускоряясь в шаге, под слова «Славься страна, мы гордимся тобой!».

Делом занялись полицейские, они проводят проверку, выяснятся все обстоятельства случившегося. Сумма ущерба пока не называется.