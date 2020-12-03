«Надо доказывать, а не хотеть обвинить»: известные адвокаты о том, почему присяжные на Кубани оправдали вероятного убийцу ребенка

Судом присяжных рассматриваются уголовные дела, но не все Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре года назад в поселке Звезда на Кубани пропала 8-летняя Софья Тутина (имя изменено по требованию законодательства - авт.). Девочку не могли найти очень долго, пока на одном из гаражей кто-то не начертил схему, где искать труп ребенка. Почерк показал, что это был местный пенсионер Николай Мишин, который на следственном эксперименте рассказал, как забивал девочку молотком. Но на суде он от признательных показаний отказался. И присяжные его оправдали. Обвиняемый вернулся в родной поселок. А у местных жителей появился новый повод бояться за своих детей. Здесь мало кто верит, что арест Мишина был ошибкой.

Между тем, известные адвокаты в Краснодаре и в Москве считают - эта история как раз доказывает, что полномочия судов присяжных необходимо расширять. Только они дают объективную оценку собранным следствием доказательств и заставляют правоохранительную систему работать эффективнее.

- Доказательства вины человека должны быть железобетонными. Следствию необходимо предоставить все данные о том, где, почему, во сколько и каким способом было совершено преступление, - дал свою оценку ситуации опытный адвокат Леонид Ольшанский. - Нужно было установить четкий мотив – маньяк он, педофил, состоит ли на учете в психдиспансере. А то, что присяжные единогласно вынесли оправдательный вердикт, а они непрофессионалы, значит только одно – доказательная база была слабая. Все притянули за уши. И именно эта история показывает, что судить с участием присяжных заседателей нужно и по экономическим, и по коррупционным преступлениям.

Оправдательный приговор, говорят юристы, явление чрезвычайно редкое, скорее напоминающее арифметическую погрешность. По данным официальной статистики, они составляют менее одного процента. И каждый такой похож на чудо.

- Адвокаты часто сами советуют подзащитным требовать суда присяжных, - говорит адвокат Алексей Иванов. - При рассмотрении дела присяжными процент оправдательных приговоров повышается в разы. Правосудие вершат простые люди, а не профессиональные судьи, подверженные обвинительному уклону. Да, они не разбираются во всех тонкостях уголовного судопроизводства, но ими движет желание вникнуть в детали, чтобы не совершить ошибки и не посадить в тюрьму невиновного.

По словам профессионального защитника, нередко уголовные дела строятся на так называемых «признательных» показаниях, полученных под пытками. Это порождает недоверие к правоохранительной системе и, безусловно, влияет на общественное мнение. Присяжные как раз из этой среды.

Так, 23 ноября заседатели вынесли еще один оправдательный вердикт. Жителя Гулькевичского района Кубани Артема Данилова обвиняли в убийстве подруги по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". В этом деле судебно-медицинская экспертиза показала, что на теле подсудимого есть следы пыток кипятком. Дело, правда, так и не возбуждено, но начальник полиции Гулькевичского района, где с пристрастием допрашивали Артема Данилова, лишился своего поста.

- Интересно в этой истории то, что Данилову в суде нельзя было рассказывать о пытках, так как присяжные «не обладают компетенцией оценивать процесс сбора доказательств». Каждый раз, когда Данилов в своих показаниях приближался к ним, судья его останавливала, - говорит адвокат оправданного Надежда Воливач.

К слову, как раз это профессиональные защитники считают недостатком суда присяжных.

- Самое главное и ключевое рассматривается без участия присяжных: они присутствуют при допросе, исследовании вещественных доказательств...В остальном, когда речь заходит о законности получения этих доказательств, тут уже присяжных удаляют. Такова процедура. Это совсем не то, что показывают по телевизору, - говорит Алексей Иванов.

Поэтому совершенной системой, по мнению юристов, суд присяжных не назовешь. В последнее время численность заседателей сокращается и в суд приглашают уже 6 вместо 12 независимых судей из народа. И это вызывает как раз беспокойство правозащитников.

Какие дела может рассматривать суд присяжных заседателей?

Заявить о рассмотрении дела судом присяжных заседателей может только сам подсудимый. До июля 2018 года суд присяжных мог рассматривать дела о преступлениях, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы. В основном это убийства с отягчающими обстоятельствами, реже – насильственные преступления сексуального характера, посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, сотрудника правоохранительных органов, следователя, а также геноцид и обычные убийства. В этот же список попали преступления, связанные с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Что делают присяжные в суде?

Коллегия присяжных заседателей отвечает на вопросы: было ли совершено преступление, совершал ли его подсудимый, виновен ли он, заслуживает ли он снисхождения. Процессуальные момент до заседателей не доводят.

Обязателен ли вердикт присяжных для судьи?

Если коллегия присяжных заседателей выносит оправдательный вердикт, то подсудимого освобождают прямо в зале суда. Если же на эмоциях присяжные признали человека виновным, а доказательств в деле нет, как посчитал судья, то он может не согласиться с обвинительным приговором.

Кто может стать присяжным заседателем?

Граждан России в возрасте от 25 до 65 лет, полностью дееспособные, не состоящие на наркологическом учете, без хронических заболеваний и уголовного прошлого. Если человек работал в органах правопорядка, либо был священником или военным, то с момента прекращения полномочий должно было пройти 3 года.

Списки из этих людей формируют на основе списков избирателей. Отказаться можно, чаще всего граждане указывают в качестве причины: нежелание брать на себя ответственность. На время отсутствия на работе присяжным выплачивают средний заработок, платят и безработным.

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