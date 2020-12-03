На Кубани в ДТП со школьным автобусом пострадали шесть человек

Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае микроавтобус со школьниками попал в ДТП. По предварительным данным пострадали шесть человек.

На месте ЧП работают экстренные службы, полиция и врачи скорой помощи.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили, что среди тех, кто получил травмы в аварии четыре ребенка и два взрослых. В числе пострадавших - водители транспортных средств - участников аварии. Школьники госпитализированы. Детям оказывается квалифицированная медицинская помощь.

- Дорожно-транспортное происшествие случилось в Абинском районе, - сообщил представитель пресс-службы. – Подробности происшествия уточняются.

Он обратил внимание, что авария произошла на дороге Холмская-Федоровская, рядом с хутором Красноокрябрьский.

По оперативной информации, в школьный автобус врезался легковой автомобиль Nissan.

- Водитель "Газели" с детьми не пропустил иномарку при выезде на главную дорогу, которая ведет к хутору Красноокрябрьский, - добавили в пресс-службе. - В результате столкновения "Газель" перевернулась, а Nissan вылетел с проезжей части.

Обе машины получили значительные повреждения.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту ДТП.