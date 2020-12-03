Диагноз по пульсу: В Краснодар приезжает гуру восточной медицины доктор Тай

Фото: клиника «Доктор Тай»

Прелесть восточной медицины в том, что ее философия и эффективные программы отработаны на протяжении веков. Процедуры, которые применяют врачи, органичны, имеют мало противопоказаний и побочных эффектов. Они основываются на восстановлении и регуляции естественной жизненной энергии человека, возвращающей его организму способность к самоизлечению. Врачи-эксперты восточной медицины используют иглоукалывание, травы, массаж, диетическое питание, медитацию и психофизические упражнения.

Одним из лучших специалистов в этой области является известнейший во всем мире врач из Вьетнама Тхан Ван (Дык) Тай.

Он уверен, что восточная медицина дополняет недостаток и убирает избыток в человеке. С помощью достижения такого баланса можно прожить долгую, счастливую и здоровую жизнь. Сейчас это особенно важно.

Фото: клиника «Доктор Тай»

Иммунитет - наше все

По словам доктора Тая, лечение в его клинике направлено на то, что традиционная медицина не охватывает. В арсенале Тхан Ван (Дык) Тая есть средства для защиты от самого главного врага этого года - COVID-19. Также в клинике помогут восстановиться после тяжелой болезни.

- Надо четко понимать, что коронавирусом в тяжелой форме заболевают те люди, у которых уже есть серьезные недуги. У меня есть собственная методика для предотвращения заболевания. Основная причина кроется в том, что в крови у этих людей содержится много вредных веществ, - рассказывает основатель клиники «Доктор Тай». - Несколько лет назад я изготовил препарат, который обладает антибактериальным и противогрибковым действием. Я каждый день в кабинете принимаю его. Ведь ко мне постоянно приходят пациенты, и до сих пор я ни от кого не заразился.

В клинике используют собственные препараты на основе травяных сборов. Именно эта разновидность вьетнамской медицины имеет уникальные особенности восточной фитотерапии. Они повышают иммунитет человека и очищают кровь. Сейчас будет очень полезно принимать лекарства для восстановления лейкоцитов, чтобы усилить стойкость организма для борьбы с опасными болезнями, в том числе с коронавирусом. Курс лечения в среднем длится месяц.

- Наши высококвалифицированные врачи всегда проведут вам качественную консультацию и подскажут решение проблемы. Приходите и вы быстро получите желаемый результат, - говорит доктор Тхан Ван (Дык) Тай. - Все эти лекарства можно принимать совместно с препаратами традиционной медицины.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Доктор Тай приедет в Краснодар на один день. Прием планируется 9 декабря 2020 года. Уточнить день для записи к доктору можно по телефону 8-918-080-77-22.

Аллергия - бич современности

То, где мы живем и что мы едим, часто не идет нам на пользу. В крупных городах участились случаи аллергии. Это большая проблема для человека. По статистике, аллергией страдает до 40% населения земного шара, и каждые десять лет заболеваемость аллергией удваивается.

Болезнь мешает вести полноценный образ жизни. Приходится ограничивать себя. Чем сильнее аллергия, тем больше «нет» в жизни человека.

Специалисты традиционной китайской медицины полагают, что причиной возникновения аллергии является низкий иммунитет, а также плохая работа печени, почек и поджелудочной железы. Дисфункция этих органов может быть наследственной, а может быть приобретенной из-за неправильного образа жизни.

- Аллергия приводит к печальным последствиям, таким как астма. В клинике «Доктор Тай» мы помогли многим пациентам раз и навсегда справиться с этим недугом, - рассказывает руководитель обособленного подразделения клиники «Доктор Тай» в Краснодаре Любовь Ветлугаева.

Основной недостаток лекарственного лечения аллергии, по мнению доктора Тхан Ван (Дык) Тая, в том, что эти препараты лишь убирают симптомы, не освобождая от самой болезни. Еще их нужно принимать постоянно.

Скептики до первых диагнозов

В клинике «Доктор Тай» для борьбы с аллергией устанавливают первопричину ее возникновения и только после этого назначают пациенту индивидуальную схему лечения.Для успешного лечения аллергии необходимо установить первопричину ее возникновения. Причиной может оказаться заболевание печени, ЖКТ, нарушение обменных процессов, снижение иммунитета, болезни щитовидной железы и многие другие недуги, в том числе холецистит, панкреатит, гастрит и дисбактериоз кишечника.

Люди, привыкшие к европейской медицине - таблеткам, капельницам, уколам, часто скептически относятся к практикам восточной медицины.

Руководитель клиники «Доктор Тай» Тхан Ван (Дык) Тай известен тем, что мастерски ставит диагноз по пульсу. Прощупав его в 6 точках, доктор Тай точно определяет недуги человека и дает рекомендации по лечению.

- Мы уже привыкли к тому, что на прием приходят скептически настроенные люди. Они не верят в восточную медицину и в пульсовую диагностику. Однако после посещения врача кардинально пересматривают свое отношение, - рассказывает Любовь Ветлугаева, руководитель обособленного подразделения клиники «Доктор Тай». - Это происходит после того, как Тхан Ван (Дык) Тай, просто пощупав пульс, называет пациенту его болезни. Те, о которых он сам знает, которые уже диагностировали другие врачи.

В Краснодаре находится обособленное подразделение московской клиники «Доктор Тай». Раз в месяц доктор приезжает в город и лично принимает людей для диагностики, новых пациентов и тех, кто уже проходит лечение в клинике. К нему обращаются не только юноши и девушки, но и родители с детьми, пожилые люди.

В Краснодарском подразделении проводят различные процедуры строго по рекомендации доктора. В клинике помогают людям с болезнями системы кровообращения, нервной системы, органов пищеварения и дыхания. Также лечат заболевания мочеполовой, эндокринной систем, кожи.

9 декабря доктор Тхан Ван (Дык) Тай будет принимать пациентов в Краснодаре и проводить пульсовую диагностику. Клиника «Доктор Тай» находится по адресу: ул. Тургенева, 85. Предварительная запись по телефону 8-918-080-77-22.