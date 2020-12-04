Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 4 декабря 2020: санатории региона запустили программы реабилитации после COVID-19

Фото пресс-службы мэрии Сочи

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 4 декабря 2020 года.

В Краснодарском крае продолжает расти число больных коронавирусом. Очередной сегодняшний антирекорд - 170 зараженных. Всего же с начала пандемии в регионе число случаев заболевания COVID-19 превысило 20,5 тысяч, из них из них более 1,9 тысяч - дети.

- Сейчас под наблюдением в поликлиниках находится 5366 жителя края, – отметили в минздраве региона. -

Власти Кубани отреагировали на подъем заболеваемости. В Краснодаре прошло заседание оперштаба. Это совещание власти региона посвятили возможной опасности распространения коронавирусной инфекции. Его итог: в Краснодарском крае не будет праздничных гуляний у елки из-за COVID-19. На заседании оперативного штаба призвали не рисковать здоровьем своим и близких.

В Сочи санатории разработали программы реабилитации пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией. В них включены различные процедуры и лечение климатическими факторами.

Среди используемых методик: барокамера и соляная пещера, ингаляции и физиотерапия, лечебная физкультура и плавание в бассейне с морской водой.

– Сочи всегда был ориентирован не только на пляжный отдых, но и на восстановительное лечение. Наши здравницы разработали оригинальные программы реабилитации для тех, кто перенес коронавирус, – отметила директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина.

Восстановительные курсы предлагают санатории Прибрежного и Горного кластера. Они рассчитаны на 14, 18 и 21 день.

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