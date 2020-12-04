«Думала, съела что-то не то, оказалось - закупорка артерий»: молодой женщине поставили необычный диагноз

Операцию в минздраве Кубани назвали уникальной. Фото: @ef_filippov

Молодая женщина поступила в Краснодарскую краевую больницу№2 с сильнейшими болями живота. Это, по словам врачей, могли быть симптомы всего чего угодно.

- Болями в животе отмечается огромное число болезней, - говорят медики.

Ее проверили на большинство из них, включая аппендицит и даже внематочную беременность. Но ничто из этого не подтвердилось. Тогда к обследованию женщины подключились рентгенохирурги. Они ввели ей контрастное вещество в кровеносный сосуд и положили на компьютерный томограф.

- Выяснилось, что пациентка страдает из-за серьезного поражение атеросклерозом брыжеечной артерии, - рассказали "КП" - Кубань" в минздраве Кубани.

Необходима была срочная операция.

- Это очень необычная ситуация, учитывая, что женщина очень молода. Обычно такие поражения встречаются в более зрелом возрасте, - уточняют медики.

Эндоваскулярные операции - очень ответственная задача. Специалисты, способные справиться с ней - штучны, а оборудование очень сложное. Женщина могла умереть прямо на операционном столе.

- Таких операций в крае еще не делали. Этим методом. Но наши врачи взялись, - говорят в минздраве.

Далее - дело техники. Через артерии обеих рук рентгенохирурги ввели пациентке коронарный проводник (устройство, которое позволяет прочистить сосуды) и добрались с его помощью до закупоренной артерии. Они установили специальный стент на месте сужения сосуда и восстановили кровоток.

Уже на следующий день женщину выписали из больницы полностью здоровой.