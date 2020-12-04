Татьяна Гречаная: Роспотребнадзор начинает смс-рассылку контактным и заразившимся COVID-19

Татьяна Гречаная Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодарском крае вводят новые правила информирования жителей, что у них положительный анализ на коронавирус.

- Если вы сдавали тест на COVID-19 и вам придет смс-оповещение, что он положительный, не пугайтесь, - рассказала замглавного санитарного врача Краснодарского края Татьяна Гречаная.

Роспотребнадзор в регионе начнет рассылку всем, кто заразился коронавирусом. Более того, с помощью службы коротких сообщений может прийти оповещение и о том, что вы являетесь контактным.

- Эту группу людей мы тоже будем информировать по смс. Если вы контактировали с заболевшим, то получите смс. В сообщении будет содержаться также информация, что делать в этом случае. А получатель такого "письма счастья" должен ограничить свои контакты и реже выходить в людные места, - уточнила эпидемиолог.

Кроме того, ведомство начинает очередной этап исследования популяционного иммунитета в Краснодарском крае. Это делается, чтобы понять, сколько жителей региона переболели грозной инфекцией.