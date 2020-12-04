Сочи стал футбольной столицей: российские клубы бегут от морозов на юг

Фото: ФК "Рубин"

Играть в футбол зимой – русская народная забава. Так в шутку говорят игроки и тренеры, чьи клубы выступают в Премьер-Лиге. Из-за пандемии коронавируса чемпионат России начался с месячной задержкой. Чтобы наверстать упущенное, командам придется играть до 18 декабря – впервые более чем за десять лет.

А чтобы не мерзнуть, клубы стали перебираться в Сочи, где и тренируются.

Например, в Башкортостане сейчас – минус 15, в Сочи – плюс 13. Выбор, где тренироваться, очевиден. Поэтому футбольная «Уфа» собрала чемоданы и рванула на курорт. Впереди у команды три тура чемпионата России. Готовиться к играм спортсмены будут в Мацесте. Здесь же клуб уже занимался и год назад.

- Это же не футбольный клуб «Уфа» придумал зимой в России в футбол играть, – говорит пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный. - Мы выбирали между Сочи, Краснодаром или Абрау-Дюрсо. Но в сочинской Мацесте все налажено. Здесь есть отличные натуральные газоны. В Уфе у нас только синтетическое поле. При таком морозе есть риск травм. А в Сочи все отлично. Раньше мы здесь тренировались с «Локомотивом». Сейчас – одни. Кубанская земля благодатна для нашей команды.

Также в Сочи перебрался и «Рубин». Казанский клуб возглавляет бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий. Сейчас в Казани минус 13. Поэтому к оставшимся играм в 2020-м году команда будет готовиться в Сочи.

- После того, как в Казани стало холодно, решили ехать сюда. Это случилось буквально после первых морозов, – говорит пресс-атташе «Рубина» Иван Бодылевский сайту «КП-Кубань». – Мы просто открыли прогноз погоды и поняли, что будет холодно. Значит, надо уезжать. Сразу решили лететь в Сочи. Мы каждый год сюда ездим в этот период.

Футболистам "Сочи" не приходится делить свое поле с другими - места хватает всем. Фото: ФК "Сочи"

А вот футбольному клубу «Сочи» никуда ездить не приходится. Команда Владимира Федотова также тренируется в родном городе и не испытывает никакого дискомфорта из-за новых соседей. Полей в олимпийской столице хватает. Поэтому на своей базе «барсы» занимаются в одиночестве. После 16 туров «Сочи» занимает восьмое место в турнирной таблице с 24 баллами. Столько же очков у «Рубина» - он девятый. «Уфа» располагается на 15 позиции с 10 баллами.