Легендарный матч: 30 лет назад женская сборная СССР по гандболу выиграла чемпионат мира

Гандбольная "Кубань", 1987 год

Ровно 30 лет назад, 4 декабря 1990 года, сборная СССР по гандболу одержала последнюю победу на чемпионатах мира. Возглавлял дружину легендарный кубанский специалист Александр Тарасиков. В финале советские гандболистки обыграли югославок – 26:24 – и стали единственной командой, которая выиграла все матчи на турнире в Сеуле.

– Гандбол – моя жизнь, я ведь и все свои дни рождения отмечал с командой, – говорил Тарасиков в разговоре с «Комсомолкой». – Когда начал трудиться тренером, набрал детей из школы, так увлекся работой, что всего себя отдавал без остатка. Ну не привык по-другому. По натуре ведь я – боец, поставил себе цель – должен выигрывать, и шел к ней.

Костяк сборной России на чемпионате мира составили игроки краснодарской «Кубани»: Светлана Выдрина, Светлана Розинцева, Людмила Пазич, Светлана Пряхина, Галина Оноприенко, Галина Тян. Всего участие в турнире приняли 16 команд. Они были поделены на четыре группы.

Сборная СССР попала в квартет «С». На групповой стадии подопечные Тарасикова переиграла Данию, Анголу и Германию, а в плей-офф не оставили шансов Болгарии, Румынии и Норвегии – грандам мирового гандбола!

В финале советские гандболистки сошлись с соперницами из Югославии, которые в 1984 году выиграли Олимпиаду в Лос-Анджелесе. После первого тайма команда СССР вырвалась вперед на пять мячей – 14:9. Во второй половине команда Югославии сократила отставание до двух голов, но проиграла – 22:24. Эта победа стала третьей подряд для сборной СССР на мировых форумах.

– То было золотое время, о котором приятно вспомнить и 30 лет спустя, – говорит Александр Тарасиков.

Успех на турнире в Южной Корее принесла гандболисткам звания чемпионок мира и путевку на Олимпийские игры в Барселону. Однако в 1991 году Советский союз распался, а на Игры поехала уже объединенная команда, которую также возглавлял Александр Тарасиков.

Сейчас легенда кубанского гандбола занимает должность советника генерального директора краснодарской «Кубани». Людмила Пазич и Светлана Пряхина работают в краевой спортивной школе по игровым видам спорта, а Светлана Выдрина ищет себя после завершения игровой карьеры.

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