Депутат Езубов намерен добиться строительства эстакады в Усть-Лабинске

27 ноября 2020 года в ДТП на нерегулируемом переезде в Усть-Лабинске погибли 4 человека. Фото: портал «Усть-Лабинск.инфо»

Ежегодно на дорогах страны в ДТП гибнут более 30 тысяч человек. Примерно столько же человек проживает в Приморско-Ахтарске. Получается, каждый год Россия теряет население небольшого города.

В конце ноября с разницей в 12 часов на Кубани произошли два нелепых ДТП с человеческими жертвами. Рано утром 27 ноября на трассе Выселки-Усть-Лабинск в результате столкновения с грузовиком погибло 6 пассажиров микроавтобуса. Тяжеленный КАМАЗ с такой силой ударил «газельку», что у пассажиров не было ни единого шанса спастись.

Вечером того же дня в Усть-Лабинске на нерегулируемом железнодорожном переезде водитель Лады решил проскочить перед идущим тепловозом, но не рассчитал силы. Машинист поезда не успел затормозить. Крики ужаса пассажиров, вой тормозов, скрежет металла – трагедия уместилась в несколько секунд. Трое пассажиров и водитель легковушки погибли на месте.

По всей видимости, водитель хотел объехать пробку на закрытом переезде. Фото: портал «Усть-Лабинск.инфо»

Жизни, которые можно было сохранить

И если первое ДТП произошло, очевидно, по вине водителя микроавтобуса, который спросонок не уступил дорогу большегрузу, то вторую аварию можно было вовсе избежать.

Дело в том, что железная дорога разделяет Усть-Лабинск пополам. Из-за плотного движения поездов город регулярно стоит в пробках. В городе всего два переезда. Один, оборудованный по всем правилам, на улице Гагарина. Второй – нерегулируемый – находится на улице Вольной. Когда из-за очередного поезда на Гагарина начинают скапливаться пробки, самые нетерпеливые водители пытаются проскочить в другой район города через переезд на Вольной. Возможно, именно это послужило причиной ДТП, унесшего 4 жизни.

На проблему с ж/д переездами обратил внимание депутат Госдумы Алексей Езубов. Весной этого года он смог договориться с руководством Северо-Кавказской железной дороги о снижении интенсивности движения поездов в дневное время. Однако смертельное ДТП показало, что вопрос надо решать кардинально.

Помочь может только депутат

В городе давно назрел вопрос о строительстве эстакады над железнодорожными путями, соответствующей всем требованиям организации дорожного движения. При этом железнодорожный переезд по улице Гагарина и улице Вольной можно будет закрыть. Строительство эстакады обеспечит бесперебойное транспортное сообщение внутри города, позволит экстренным службам никогда не опаздывать на выезды и, самое главное, спасет человеческие жизни.

Езубов обещал поднять этот вопрос перед губернатором края и московским руководством РЖД. Депутат, судя по всему, настроен решительно. Он уже подключил к решению проблемы Фонд экономического развития Юга, который организовал предпроектную подготовку проекта будущего путепровода.

«К концу декабря у нас будет готов эскиз с топосъемкой. Затем проектировщик начнет готовить проектно-сметную документацию, а потом власти города проведут публичные слушания», - говорит Езубов.