Команда Кубани успешно прошла обучение в программе цифровой экономики КЛИК

Дефицит профессионалов в сфере IT-технологий — одна из главных проблем цифровизации экономики. Для того, чтобы повысить цифровые компетенции сотрудников крупнейших госкорпораций, органов власти и коммерческий компаний, в сентябре этого года стартовал проект КЛИК - программа развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики.

Обучение проводилось на базе Университета 2035 и Университета Иннополис. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ». С сентября по декабрь обучение в ней прошли около 600 команд госсектора и бизнеса.

Одним из самых активных участников образовательной программы стала команда КЛИК Кубани. Представители Краснодарского края разработали проект, связанный с курортной спецификой региона: это цифровая платформа для оценки туристического потока. Программа работает на основе данных геолокации, полученных сотовыми операторами. Проект будет в первую очередь интересен представителям туристического бизнеса в Сочи. Однако успешный опыт краснодарской команды можно тиражировать и в масштабах всей страны с учетом уникальных особенностей каждого российского региона.

Разработанная командой Кубани платформа позволяет в режиме реального времени оценивать размеры туристического трафика в регионе, определять его динамику и структуру. Это помогает выявлять предпочтения путешественников и на их основе делать туристам уникальные индивидуальные предложения. Программа также позволяет делать прогнозы и управлять загруженностью туристических потоков. Это особенно актуально сейчас, в период пандемии COVID-19. В итоге все возможности туристической платформы помогут повысить уровень и качество обслуживания гостей Краснодарского края.

В образовательной программе КЛИК принимали участие крупнейшие компании и госкорпорации России. Среди них - Почта России, Tele2, Трансмашхолдинг, Федеральная налоговая служба, Росстат, МЧС, Минэкономразвития РФ, Калининградской и Саратовской областей.

По словам руководителя программы КЛИК Марии Спиринг, каждый из участников привнес в образовательный процесс свой уникальный опыт. По итогам программы будет создан своеобразный «каталог» лучших решений, которыми смогут воспользоваться другие участники проекта.

- Мы создаем «витрину» решений: на начальном этапе в нее войдут топ-100 проектов КЛИК, отобранных нашими экспертами, - рассказала Мария Спиринг. - Это позволит регионам и компаниям применять успешные идеи и практики, а участникам программы находить партнеров и новых заказчиков.