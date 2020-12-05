Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 декабря 2020: тем, кто сдал тест на COVID придет смс

О заболевании сообщат по смс

В Краснодарском крае эпидобстановка стабильно сложная. Такую оценку дали в Роспотребнадзоре. Сегодня зараженных 174 человека за сутки. Всего же с начала пандемии в регионе число случаев заболевания COVID-19 превысило 20,5 тысяч, из них из них более 1,9 тысяч - дети.

В Краснодарском крае вводят новые правила информирования жителей о том, что у них положительный анализ на коронавирус. Точно также оповестят тех, кто контактировал с заболевшими.

- Если вы сдавали тест на COVID-19 и вам придет смс-оповещение, что он положительный, не пугайтесь, - рассказала замглавного санитарного врача Краснодарского края Татьяна Гречаная.

Такая система ускорит все процессы. Раньше результат анализа жителя Кубани приходил в поликлинику по месту жительства и уже там реагировали на позитивный ответ теста на COVID-19. А сейчас из лаборатории они придут в Роспотребнадзор, откуда запустят рассылку адресатам.

Кроме того, 7 декабря ведомство начинает очередной этап исследования популяционного иммунитета в Краснодарском крае. Это делается, чтобы понять, сколько жителей региона переболели грозной инфекцией.

Данные по переболевшим проанализируют и на их основе будут строить план прививочной кампании от COVID-19.

В регион, кстати, уже поступило 200 новых доз вакцины против коронавируса. А к концу года их будет не менее пяти тысяч. Это позволит начать масштабную вакцинацию среди населения и переломить ход пандемии.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 5 декабря 2020

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 67 новый случай заболевания.

Коронавирус в Анапе 5 декабря 2020

В Анапе за последние сутки не выявлено инфицированных.

Коронавирус в Сочи 5 декабря 2020

В Сочи COVID-19 подтвердился у 12 человек.

Коронавирус в Геленджике 5 декабря 2020

В Геленджике два человека заболели.

Коронавирус в Туапсе 4 декабря 2020

В Туапсинском районе положительный тест на коронавирус получили четыре человека.

Коронавирус в Ейске 5 декабря 2020

В Ейском районе за минувшие сутки три заболевших COVID-19.