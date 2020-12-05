«Мандариновый ад!»: въезд в Сочи из Абхазии встал в огромных пробках

Из-за бесконечных караванов с мандаринами на дорогах не проехать. Фото: Служба по г. Сочи Краснодарской таможни Фото: другой источник.

На въезде в Сочи со стороны Абхазии не протолкнуться. Многотонные фуры и даже простенькие "Жигули" пытаются пробиться в Россию, доверху набитые мандаринами и хурмой.

- Абхазские фрукты особенные, - говорят местные. - На наши мандарины в России всегда особенный спрос. Они же ничем не обработанные, как те, что из Египта и Турции. Свое, родное.

Фото: Служба по г. Сочи Краснодарской таможни

Действительно, сорт хурмы здесь особенно сочный, а вкус медовый. Один недостаток - товар скоропортящийся.

- Недозрелую никто не купит, а та, что уже соком налилась, сгниет за несколько дней, - делятся своими переживаниями водители грузовиков на таможне.

К слову, нагрузка на этот пункт в Сочи сейчас выросла в несколько раз.

- Ввоз цитрусовых увеличился в три раза, - сообщают "КП" - Кубань" в ведомстве. - Уже через нас было доставлено 15 тысяч тонн. В прошлом году за весь сезон с октября по февраль было на тонну меньше.

Пункт пропуска работает на пределе своих возможностей. Задействованы все линии контроля и все сотрудники таможни.

Фото: Служба по г. Сочи Краснодарской таможни

Особенно тяжко к выходным, когда на сочинском направлении выдвигаются грузовики.

- За сутки здесь сейчас проезжает до 300 автомобилей, - говорят на посту. - Цитрусовые плоды, как и прочие свежие или сушеные фрукты включены в перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю. При ввозе такого товара свыше 5 кг обязательно наличие такого сертификата.

Между тем, не все мандарины в этом году проехали границу с Россией. Урожай в пять тысяч килограммов таможенники завернули обратно в Абхазию из-за проблем с документами.

На рынке, кстати, несмотря на бесконечные, кажется, караваны с цитрусовыми, их цена застыла на отметке в 100 рублей за килограмм. Очевидно, расчет перекупщиков в том, что отсутствие веселья из-за пандемии, жители страны будут компенсировать поеданием мандаринов.