Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 6 декабря 2020: до конца года в регионе ждут начала вакцинации

Вакцинация начнется уже скоро

В Краснодарском крае эпидобстановка стабильно сложная. Такую оценку дали в Роспотребнадзоре. Сегодня зараженных 172 человека за сутки. Всего же с начала пандемии в регионе число случаев заболевания COVID-19 превысило 20,5 тысяч, из них из них более 1,9 тысяч - дети.

В Краснодарском крае вводят новые правила информирования жителей о том, что у них положительный анализ на коронавирус по смс. Точно также оповестят тех, кто контактировал с заболевшими.

Стало известно, когда в крае ждут большую партию вакцины от COVID-19.

- Сейчас нам поступили 200 доз препарата "Вектор+", до конца месяца мы ждем еще несколько тысяч доз, - рассказали в минздраве Кубани.

О старте массовой вакцинации уже заявили в Москве. Там пункты открылись уже 5 декабря.

Что касается Краснодарского края, то минздрав отчитался о поступлении 200 новых доз "Вектора+". А до конца года в край прибудет еще не менее пяти тысяч доз.

Делать прививку будут в два этапа и исключительно добровольно. Начать массовую вакцинацию все-таки планируют с групп риска - медики и учителя.

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