Большая семья Дани Милохина: кто забрал из детского дома будущую суперзвезду русского TikTok

Даня Милохин и его приемная семья осенью 2020-го

Дане Милохину 6 декабря исполняется 19 лет. За прошлый год этот парень сумел сделать головокружительный взлет, став настоящей звездой шоу-бизнеса. Успех артистичному молодому человеку принесла социальная сеть TikTok, в которой у него в начале декабря 2020 года уже без малого 10 млн подписчиков.

Клипы с Тимати и Джиганом, совместная работа с Николаем Басковым и Андреем Малаховым, приглашения на «Вечерний Ургант» и Comedy Club, премия GQ в номинации «Открытие года», интервью с Ксенией Собчак и солидные рекламные контракты – сегодня это будни Милохина.

За успехами Дани следит его большая приемная семья, которая живет недалеко от Анапы в станице Гостагаевской. Корреспондент «КП» пообщался с близкими новой суперзвезды и узнал, что помогло ему добиться славы.

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ

- Жизнь состоит из трудностей. Если плыть по течению как все, то проблемы будут сваливаться внезапно, а если их самому себе создавать, то справляться с ними будет легче, да так и интереснее, - говорит приемный отец Дани Дмитрий Тюленев.

Сейчас он работает в пожарной части станицы, его супруга Елена – на почте. В их большой семье пятеро собственных детей, еще трое приемных – Даня Милохин и его брат Илья, а также девочка Настя.

Фото: из семейного архива Тюленевых

- Мы были готовы взять детей. Понимали, что будет непросто, но примером нам стали мои родители, у них уже на попечении были ребята дома детства, - продолжает Дмитрий.

Нина Викторовна и Виктор Николаевич Тюленевы на тот момент воспитывали троих приемных детей. Одна из них - Света много рассказывала им про Даню, она очень хотела, чтобы мальчик оказался в их семье. Так в итоге и произошло.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Братьям Даниле и Илье Милохиным было 13 и 14 лет, когда они попали в приемную семью. До этого около 10 лет мальчики провели в детском доме. Сюда привела их мать, пообещав забрать, но так и не вернулась. У женщины были и другие дети, которых она растила сама, но судьбой мальчиков она больше не интересовалась.

Илья Милохин Фото: из семейного архива Тюленевых

В детском доме некоторое время мальчиков навещала бабушка, позже появлялся дядя, но забирать их в семью родственники не стали.

Известный факт, что в том самом оренбургском Доме детства рос звезда 90-х Юрий Шатунов, а Даня Милохин не без гордости рассказывал, что жил в той же комнате, что и вокалист «Ласкового мая».

- Это чистая правда. Более того, маленький Даня был на хорошем счету у директора Дома детства Валентины Тазекеновой, которая в свое время взяла под опеку Юру Шатунова, - рассказали Дмитрий и Елена Тюленевы. – Она видела в нем артиста, готовила для него особенные номера.

Первая встреча с братьями Милохиными прошла в кабинете у директора детского дома.

- Мы рассказывали им про себя, про наших детей. Даня смотрел в глаза, широко улыбался и был готов уехать с нами сразу же, а Илья смотрел куда-то в сторону и молчал, - вспоминает Елена.

Илья объяснял свое нежелание жить в семье тем, что ему нужно заниматься спортом и развивать успехи. Даня же уговорил брата, пообещав подарить ему свой телефон. Вместе с ними Тюленевы забрали и девочку Настю.

К жизни в семье Даня и Илья привыкли не сразу. Когда ели, закрывали тарелку рукой, прятали хлеб. Любимой едой для братьев были пельмени.

- Как только Илья сказал, что он хочет заниматься футболом, мы купили ему форму, бутсы. Возил его на занятия за 40 километров, - говорит Дмитрий. – Он довольно замкнутый парень, весь в себе, но мы смогли поговорить с ним по душам и стало проще.

Фото: из семейного архива Тюленевых

- С Даней не было больших проблем. Он уже через две недели стал называть нас мамой и папой, подружился с нашими детьми. Очень открытый к миру ребенок, необычный, - отмечает Елена.

Родители говорят, что их родные дети легко приняли новых братьев и сестру – в деревне жить вместе веселее.

СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА

Большая семья Тюленевых жила в небольшой деревне в Оренбургской области, куда Елена и Дмитрий перебрались из Оренбурга. Вместе строили дом, занимались небольшим бизнесом – проращивали семена для здорового питания на продажу. Дети помогали.

Для занятий футболом построили небольшое поле, здесь же Даня и Илья снимали первые видео с шутками, танцами и песнями еще задолго до появления TikTok.

- Все там было хорошо – пруд сделали, баню построили, чистый воздух, тишина. Вокруг земляника, грибы растут, - рассказывает Елена.

Большая семья обзавелась собственным автобусом, однажды ездили в аквапарк в Уфу. Жили дружно, часто встречали гостей и переезжать не собирались.

Но все изменил февраль 2016-го, когда в семье Тюленевых родилась младшая дочь. История ее появления на свет облетела всю страну. Машина скорой помощи, которая везла Елену в родильное отделение, застряла в снежных заносах. На помощь пришли спасатели, но путь занял 10 часов.

Даня Милохин с братом и сестрами 1 сентября Фото: из семейного архива Тюленевых

- Мы-то люди привыкшие к трудностям, но хочется, чтобы дети жили лучше нас, поэтому решили продать все и отправиться на юг, - говорит Дмитрий Тюленев. – Я до этого никогда не видел моря, представляете?

Три недели лета многодетная семья провела в Витязево под Анапой. Пока дети резвились на пляже, отец колесил по окрестностям в поисках жилья для переезда. Нашелся совсем небольшой старый дом в станице Гостагаевской неподалеку от курорта.

ПУТЬ К МЕЧТЕ

Продав свое имение в Оренбургской области, семья Тюленевых стала обустраивать свой быт на Кубани. Илья Милохин в новом доме прожил недолго – он поступил в колледж осваивать гостиничное дело, получил место в общежитии в Анапе и довольно быстро прекратил общение с семьей, как только ему исполнилось 18 лет.

А Даня был зачислен в местную школу, где доставлял немало хлопот учителям.

- Он часто творил всякие шалости. Как-то раз мне сказали, что он сидит на уроке в одних трусах, учителя в шоке. А он мне говорит: «Пап, я просто после физкультуры не успел переодеться», - рассказывает Дмитрий.

Он тепло отзывается о Дане и не считает, что подросток был «трудным».

- Даня помогал строить дом, с большим удовольствием нянчился с младшими. Если он что-то и мог натворить, то совершенно точно делал это без злого умысла. Он всегда хотел быть душой компании, вот только компания эта не всегда оказывалась хорошей. А так – обычный подросток, - продолжает отец.

Дмитрий Тюленев регулярно общался с органами опеки, которые пристально следили за приемной семьей, а иногда и с сотрудниками полиции.

- С Даней мы постоянно разговаривали, он не знал многих простых вещей. Например, чем могут грозить некоторые проступки с точки зрения закона. Ему просто о них не рассказывали в детском доме, - продолжает Дмитрий. – Во время одной из бесед я научил его своему небольшому секрету – писать на листочке то, чего ты очень хочешь добиться. Это известный прием, который мне в жизни помогал. Чтобы твоя цель маячила перед тобой. Так мы купили машину и смогли переехать ближе к морю – все это когда-то было на бумажках на нашем холодильнике.

Даня увидел действенный пример и тоже решил пользоваться такими записками. Ставил себе цель - быть самым известным, красивым и популярным мальчиком. Но одних записок мало, нужно было еще что-то делать. Даня стал вести страницы Вконтакте и в Инстаграме и даже умудрялся в них продавать рекламу. Он очень гордился своим первым заработком в 50 рублей за пост, который заказала знакомая девочка.

- Всех наших детей мы стараемся поддерживать в том, что они делают, Даня не был исключением. Конечно, не думали, что это может быть настолько перспективным для него, но наш парень выстрелил, - улыбается Елена.

Семья Тюленевых Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

После школы Даня переехал в Анапу и получил место в общежитии колледжа. Поступить пришлось на автодело, хотя Милохин был от него очень далек.

- Честно говоря, он поступил туда, куда его брали по баллам. Я ему сказал, что он должен учиться как минимум до 18 лет, пока я за него в ответе. После этого он был волен делать все что угодно, как совершеннолетний молодой человек, - говорит Дмитрий.

НЕЗАМЕТНО СТАЛ ЗВЕЗДОЙ

Пока Даня учился в Анапе, он стал подрабатывать официантом и рассказывал приемному папе о своих успехах на первой настоящей работе. 1000 рублей в день – мечта сбылась! После одной из зарплат Даня сделал себе татуировку.

- Во время одной из встреч он прятал руки, переживал, что я буду ругаться. Конечно, мы не одобряли, но это не повод скандалить. Что ж мне, оттирать теперь? Главное, чтобы сам не жалел, - рассуждает приемный папа.

Даня Милохин и Сергей Тюленев Фото: из семейного архива Тюленевых

Как только Дане исполнилось 18 лет он смог забрать свое пособие, которое копилось на его счете все эти годы – 200 тысяч рублей. Милохин поставил семью в известность, что купит себе новый телефон и поедет в Москву, потому что на него обратил внимание продюсер и он должен попробовать зацепить этот шанс.

- Что бы стало с Даней, если бы у него ничего не получилось? Об этом думать не хочется. Такие люди вспыхивают и либо долго горят и светят другим, либо быстро сгорают. Я знаю, почему он нравится миллионам – он настоящий, - говорит Елена Тюленева.

Правда, об успехе Дани Милохина семья узнала не сразу. После отъезда в Москву парень пропал из виду и ничего не писал семье. Братья и сестры следили за его страницами в Сети и с удивлением наблюдали за тем, как они набирают популярность.

Самые младшие теперь хотят пойти по стопам Дани Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Дети говорили мне, что Даня снял клип, что он спел с Тимати. Но, честно говоря, я думал, что речь идет о каких-то эпизодах. Осознание того, что Даня Милохин – звезда пришло в сентябре, когда он приехал к дому в станице Гостагаевской в окружении операторов популярного YouTube-канала и толпы местной детворы, - рассказывает Дмитрий Тюленев.

Встреча Дани со своей приемной семьей была короткой.

- Первым делом он побежал искать моего сына Серегу и очень удивился, что он стал выше него за этот год. Посидели, поговорили, он почти не изменился. Такой же искренний и открытый всему новому, это была очень приятная встреча, - признается отец семьи.

За успехами Дани Милохина следит вся семья Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Попрощавшись со всеми, Милохин вернулся спустя полчаса и привез своим братьям и сестрам сладости, игрушки. Все, что смог сам унести из магазина. А после этого он помог и материально. Сумму чета Тюленевых не называет, а деньги направили на продолжение стройки нового дома для большой семьи.

ИСПЫТАНИЕ МЕДНЫМИ ТРУБАМИ

Дмитрий и Елена Тюленевы не сомневаются, что Даня достойно пройдет испытание славой. Более того, она его сделала лучше. Еще весной Милохин рассказывал, что ему незачем учиться чему бы то ни было.

Даня Милохин помогал нянчиться с младшими Фото: из семейного архива Тюленевых

- У него есть хороший наставник, продюсер Ярослав Андреев, который объяснил ему многие вещи. Сейчас Даня занимается вокалом, танцами, собирается учиться актерскому мастерству, чтобы развиваться дальше. Он нашел себя, многое понял и точно не пропадет, выдержав это испытание медными трубами, - уверен Дмитрий. – Даня рассказал, что у него есть цель и он начал копить деньги, хотя сначала просто тратил на все подряд.

Перед многодетным отцом теперь стоит задача объяснить детям, что не у каждого получится стать звездой ТикТока. Сейчас это главная соцсеть подрастающего поколения Тюленевых.

Сам Дмитрий завел аккаунт в инстаграме, куда выкладывает фрагменты интервью Данилы и его детские фотографии. Тысячи поклонников Милохина пишут ему благодарности.

- Не ожидал, что будет столько отзывов и даже сначала пытался ответить всем, но потом понял, что это невозможно. Дети пишут много хороших слов, благодарности, просят ответить им. Мне кажется, многим из них не хватает внимания взрослых, поэтому они ищут поддержки от посторонних людей в интернете, - отмечает он.

В остальном жизнь Тюленевых в станице Гостагаевской практически не изменилась.

Семья отправилась в путешествие в Москву, где снова встретится с Даней, чтобы лично поздравить его с днем рождения. Милохин пригласил всю приемную семью, купил им билеты на самолет и оплатил проживание в роскошном пятизвездочном отеле в центре столицы. А братья и сестры готовят главному ТикТокеру страны праздничный сюрприз.