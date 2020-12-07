Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 декабря 2020: ситуация остается напряженной

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться напряженной. «КП» рассказывает последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 7 декабря 2020.

На данный момент в регионе с подтвержденным COVID-19 лечатся 6767 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 172 пациентов, выписаны с выздоровлением 101 человек. Среди новых заболевших двухмесячный малыш, а самому старшему пациенту 89 лет. Больше всего случаев заражения в Краснодаре, где выявлено 50 случаев. 14 положительных тестов подтвердились в Горячем Ключе, еще 12 – в Тимашевском районе.

– Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 407,1. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 99 пациентов, еще пятеро – на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В течение суток скончались семь человек с COVID-19, всего за период пандемии в Краснодарском крае умерли 643 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, запрещено проведение массовых мероприятий, жителям старше 65 лет следует оставаться дома. При выходе на улицу или в магазин нужно соблюдать масочный режим, чтобы сократить вероятность распространения опасного вируса.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 7 декабря 2020

В Краснодаре за минувшие сутки зафиксирован 50 новых случая заражения.

Коронавирус в Анапе 7 декабря 2020

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 5 пациентов.

Коронавирус в Сочи 7 декабря 2020

В Сочи подтвердился диагноз у 5 человек.

Коронавирус в Геленджике 7 декабря 2020

В Геленджике за последние 24 часа выявлены два случая заражения COVID-19.

Коронавирус в Туапсе 7 декабря 2020

В Туапсинском районе за последние сутки выявлены 10 новых случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Ейске 7 декабря 2020

В Ейском районе за минувшие сутки 10 заболевших.