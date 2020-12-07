Думали нога болит, а оказался рак: 5-летний мальчик из Краснодара столкнулся со смертельной болезнью

Фото: instagram.com/vaichek_vadim_2015

Вот уже два года Лариса Вайчекаускас пытается справиться с тяжелым испытанием, которое ей выпало. У ее сынишки Вадима обнаружили тяжелейшее онкологическое заболевание. Хотя изначально подозрений на рак даже не было.

- Летом 2018 года малыш стал прихрамывать на одну ножку. Из-за боли он не мог на нее нормально наступать, - рассказывает мама ребенка Лариса Вайчекаускас. – Вскоре у него поднялась температура, появились боли в животе. Я немедленно обратилась к врачу – нас госпитализировали в больницу.

После обследования врачи заявили, что у ребенка просто пиелонефрит (заболевание почек, характеризующееся наличием воспалительного процесса – Авт.). А ортопед посоветовал делать прогревающие компрессы на ногу.

Мальчика выписали, однако его состояние не улучшалось. Обеспокоенная мама снова вызвала скорую.

Вадим вместе с мамой Ларисой.

- На этот раз нам уже провели КТ брюшной полости. Как только результаты были на руках у врача, он экстренно направил нас в Детскую краевую клиническую больницу. С сентября 2018-го она стала для нас вторым домом, - продолжает Лариса Вайчекаускас.

У мальчика обнаружили злокачественную опухоль. Его диагноз: «нейробластома забрюшинного пространства 4 стадии».

В первые моменты борьбы из семьи ушел отец. Лариса осталась одна с двумя детьми. Но женщина не опустила руки и продолжала делать все возможное, чтобы спасти сына.

За два года 5-летний Вадим мужественно прошел все испытания - ему сделали шесть курсов химиотерапии, часто требовались переливания крови и плазмы, перенес он и тяжелейшую операцию по удалению опухоли.

После этого врачи дали направление в Санкт-Петербург - в НИИ детской онкологии Вадиму провели пересадку костного мозга. Но в октябре 2019 года случился рецидив. Последовала еще одна тяжелейшая операция и высокодозная химиотерапия. Но все это не улучшало состояние мальчика - в июне 2020-го Вадиму пришлось повторно пересадить костный мозг.

По результатам последних обследований у Вадика второй рецидив. В четырх точках костного мозга небольшое скопление раковых клеток. По сканированию скелета очаг - в тазобедренном суставе.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

- Сейчас единственной возможностью спасения и эффективного лечения является проведение иммунотерапии с использованием незарегистрированного в России препарата «Динутуксимаб бета». К сожалению, альтернативных препаратов не существует, - говорят в благотворительном фонде «Солнце в ладошках», который помогает семье. - Консилиумом врачей НИИ детской онкологии дано разрешение на использование данного препарата.

Вадику необходимо 20 флаконов (по четыре на один курс лечения - Авт.). Стоимость одной ампулы около 14000 долларов. Чтобы приобрести препараты, был организован сбор. На данный момент необходимо еще около миллиона рублей. Мама просит всех неравнодушных помочь собрать средства.

Надеемся, что страшный недуг наконец-то отступит от мальчика, и он в полной мере сможет вернуться к обычной жизни – учится, играть, мечтать. Жить.

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