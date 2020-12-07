Со скоростью теста

Фото: ООО «Уайт Продакт».

Пациентам с признаками ОРВИ больше не придется ждать несколько суток результата анализа на наличие в организме коронавирусной инфекции. С помощью экспресс-тестов на антиген к COVID-19 результат можно узнать уже через 15 – 30 минут. Точность исследования достигает 96% процентов.

В середине ноября группа немецких ученых опубликовала результаты исследования, в котором сравнивались чувствительность и специфичность семи коммерческих экспресс-тестов с итогами стандартного ПЦР. Специфичность, то есть наличие ложноположительного результата, варьировалась от 98,53% до 100%. Один из лучших результатов показал экспресс-тест SD Biosensor Standard Q COVID-19 Ag: чувствительность 96.52% и специфичность 99.68%.

Фото: ООО «Уайт Продакт».

Это экспресс-тест на антиген. Его использование не требует массивного медицинского оборудования или особых клинических условий. А значит, тестирование станет доступным, в том числе, и для жителей малых населенных пунктов в сельской местности.

Корейские тест-системы на антиген SD Biosensor, которые поставляет на российский рынок компания «Уайт Продакт», рекомендованы Минздравом РФ и Всемирной организацией здравоохранения.

Также16 ноября 2020 года Постановлением Главного санитарного врача тесты на антиген были признаны методом диагностики новой коронавирусной инфекции наравне с ПЦР.

По мнению экспертов, благодаря нововведениям массовое тестирование станет эффективным инструментом в борьбе с пандемией и поможет сдержать распространение болезни. Это позволит выявить и изолировать носителя вируса на самых ранних стадиях заболевания.

Наиболее широко внедрение экспресс-тестов на антиген планируется на стратегически важных объектах, промышленных предприятиях, в медицинских и образовательных учреждениях, для которых прекращение деятельности из-за карантина недопустимо.

Фото: ООО «Уайт Продакт».

Сегодня экспресс-системы SD Biosensor уже используют ключевые предприятия и организации России. В их числе центральная клиническая больница Управления делами Президента, Центр диагностики и лечения им. Н.А. Семашко, и другие клиники Москвы, Российский футбольный союз и Федерация регби, а также крупнейшие корпорации – «Норникель», «Росэнергоатом», Сибур, Металлоинвест и другие предприятия.

Европейские страны также делают ставку на массовое тестирование экспресс-тестами. По мнению экспертов, такой метод диагностики особенно актуален в преддверии Рождества и Нового года. Выявление заболевания на ранней стадии сможет значительно смягчить условия изоляции и позволит людям вместе встречать семейные праздники.