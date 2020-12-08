Доктор Лебедев: «Наша миссия - вылечить варикоз в России»

Доктор Сергей Лебедев

Имя Сергея Лебедева сегодня хорошо знакомо многим на Кубани. Молодой и талантливый сосудистый хирург одним из первых на Юге России начал выполнять эндовенозно-лазерное лечение варикозной болезни - без разрезов, госпитализации и наркоза! Это и стало отправной точкой для создания «Флебоцентра».

Сегодня «Флебоцентр» - это сеть современных клиник (в Новороссийске, Краснодаре, а скоро откроется и в Анапе), в которых под руководством Сергея Лебедева работают лучшие специалисты в области флебологии, использующие только самые новые, но уже проверенные и доказавшие свою эффективность, технологии.

Индивидуальный подход, безболезненность и минимальная инвазивность процедур, а также теплая и комфортная для пациентов и персонала обстановка - вот принципы, на которых основана работа «Флебоцентра». А миссия у него, как бы громко это ни звучало, - вылечить варикоз в России. «Разве это возможно?» - спросили мы у доктора Лебедева.

- Вылечить варикоз в России - конечно же, невозможно. Но для того чтобы получить наилучший результат, надо ставить грандиозные цели, а потом делать все, что в твоих силах, в стремлении их достичь. Вылечить варикоз в России - это цель отечественной флебологии. И именно ей подчинено развитие и расширение сети наших клиник «Флебоцентр».

- Как вам удается быть одновременно практикующим хирургом и бизнесменом?

- Мне было всего 27 лет, когда я стал заведующим отделением сосудистой хирургии (подчеркнем, на тот момент, в 2011 году, Сергей Лебедев был самым молодым в стране (!) завотделением сосудистой хирургии. - Ред.). Потому, естественно, допускал управленческие ошибки. Но это был опыт - важный, нужный и полезный.

Теперь я знаю, что необходимо для успешной работы: правильные цели, сплоченная команда профессионалов, которая стремится их достичь и которая готова развиваться и совершенствоваться, синергия. И, конечно, достойные зарплата и условия работы - такие, какие я, будучи доктором, хотел бы для себя самого.

Чтобы совмещать врачебную практику и бизнес, нужны планирование, тайм-менеджмент и расписание. И еще энергия. А ее будет больше, если вы очистите свое пространство от ненужного мусора, заполните свое время полезными и добрыми делами.

- Сергей Сергеевич, к вопросу о коллективе - приходилось ли вам принимать непростые кадровые решения? Какие?

- Непростых кадровых решений всего два: первое - принять правильного сотрудника, а второе - уволить того, кто не подходит. Признаюсь, мне дается легче первое. Но если оно принято действительно правильно, второе не понадобится. Правильный найм - это уже залог успешной работы.

Пациенту "Флебоцентра" проводят эндовенозно-лазерное лечение.

- Для управления сетью клиник нужны незаурядные лидерские качества. А что еще?

- Очень важно понимать - чтобы добиться цели, нужно, прежде всего, взять на себя ответственность и смелость. И не ждать сиюминутного результата, а заботиться о будущем, о том, чтобы было хорошо не только тебе, но твоей семье и людям, которые тебя окружают. Ты тогда можешь считать себя успешным, когда и другие рядом с тобой, и благодаря тебе, смогли чего-то добиться.

- К сожалению, да, удаленная работа и связанные с ней гиподинамия, сидячий образ жизни, ожирение - это факторы риска развития варикозной болезни. И последствия этого мы наблюдаем уже сейчас. Кроме того, сегодня из-за связанной с пандемией ситуацией в здравоохранении есть проблема оказания плановой медицинской помощи - люди не обращаются к врачам вовремя, когда появились ранние признаки.- Можно ли сказать, что сегодняшние вынужденные условия удаленной работы могут впоследствии привести к развитию варикозного расширения вен? Что посоветуете делать уже сейчас для профилактики тем, кто работает и учится дома?

А потому мы все чаще имеем дело с запущенными случаями, с осложнениями варикозной болезни - тромбофлебитом, трофическими язвами. И в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться, если не заниматься профилактикой. Нужно стараться вести здоровый образ жизни, как можно больше двигаться, чаще вставать из-за рабочего стола, чтобы сделать небольшую разминку и походить. Надо больше пить воды и правильно питаться. Это простые правила, но им надо следовать.

Сеть клиники лечения варикоза «Флебоцентр»

Адреса клиник:

Новороссийск, ул. Пионерская, 4. Тел. +7 (964) 930-04-11

Краснодар, ул. Промышленная, 49/2. Тел. +7 (861) 205-09-03.

Время работы: ежедневно с 08.30 до 21.00.

Instagram: @flebocentr, @dr.sslebedev

Вы можете обратиться в ближайшую клинику с любой проблемой, касающейся острых или хронических заболеваний вен, - специалисты вам обязательно помогут!

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