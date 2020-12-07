«У меня перехватило дыхание!»: Дима Билан стоя аплодировал 11-летней кубанской гимнастке

11-летняя цирковая гимнастка Александрина Дашкова в программе «Синяя птица». Фото: канал «Россия 1».

Школьница Александрина Дашкова из станицы Отрадной Краснодарского края уже более пяти лет занимается воздушной гимнастикой, выступает на кольцах и на кубе и ничего не боится. От пируэтов, которые исполняет девочка на высоте, захватывает дух даже у тех, кто привык к сцене. Пример тому - выступление на конкурса детских талантов «Синяя птица».

Девочка выполняла невероятные пируэты. Фото: канал «Россия 1».

Александрина участвовала в третьем отборочном туре. Ее роникновенный номер поразил опытное жюри. Хрупкая цирковая гимнастка приготовила необыкновенно красивое выступление с опасными трюковыми элементами на петлях. Все элементы девочка исполняла под композицию «Я убил поэму» на стихи Андрея Вознесенского и музыку Микаэла Таривердиева.

Столь пронзительный номер не оставил равнодушным ни одного зрителя в зале. Дима Билан, аплодировал Александрине стоя.

- Когда ты видишь подобные номера и понимаешь, что они максимально сочетаются с музыкой, у тебя захватывает дыхание, - сказал артист, завороженный выступлением Александрины. - Я благодарен, что побывал на таком колоссальном концерте.

По достоинству оценил выступление и Николай Цискаридзе.

- Смысловая нагрузка произведения слишком серьезна и в данной ситуации получилось очень хорошее сочетание музыки и пластических элементов, видно, что номер ставил профессионал, - прокомментировал номер Александрины член жюри.

Теперь талантливой гимнастке предстоит сразиться за главный приз в миллион рублей. Фото: канал «Россия 1».

Теперь талантливой гимнастке предстоит сразиться за главный приз в миллион рублей, грант для педагогов и знаменитую статуэтку «Перо Синей птицы» в финале передачи.

Следующий эфир конкурса юных талантов «Синяя птица» в воскресенье в 18:15 на телеканале «Россия».