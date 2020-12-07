«Золотую судью» Елену Хахалеву номинировали на антипремию

Елена Хахалева

Этот год в России станет одним из самых запоминающихся по многим параметрам, но в неменьшей степени он запомнится беспрецедентными уголовными делами, судебными процессами и скандалами вокруг системы правосудия. Одним из таких стал по-настоящему увлекательный "сериал" с участием "золотой судьи" Елены Хахалевой.

Бывшая судья, "прославившаяся" на всю страну летом 2017 года после шикарной свадьбы своей дочери с приглашенными звездами шоу-бизнеса, долго сопротивлялась учести быть изгнанной из судейского сообщества.

Проверки в отношении Хахалевой за последние три года проводились неоднократно. Но только с приходом нового председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова, возник интерес к профессиональным компетенциям Елены Хахалевой в Совете судей, а потом и в ВККС.

Вопрос трудовой дисциплины стал в ее карьере решающим. Отстоять свое кресло Елене Хахалевой не удалось и в высшей инстанции - Верховном суде.

Теперь заколотить последний гвоздь в гроб ее репутации решились и авторы антипремии в юриспруденции "Малиновая Фемида".

- Идея создания антипремии за сомнительные достижения в юриспруденции "Малиновая Фемида" появилась в связи с громкими судебными процессами 2020 года. Одновременно, выяснилось, что, кроме общеизвестных провалов представителей юридических профессий, есть случаи достойные премии, но ускользнувшие от внимания широкой общественности, - заявили адвокаты Александр Федоров и Дмитрий Жданухин.

Первая подобная антипремия будет иметь несколько номинаций - "Судья", "Истец", "Ответчик/Должник", "Адвокат", "Банкротство", "Чиновник", "Legaltech", "Юридический маркетинг".

И на первую "награду" в номинации "Судья" как раз претендует отставница Елена Хахалева. А самым скандальным адвокатом в этом году может стать защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Напомним, на заседания коллегии она не являлась несколько раз, сказавшись больной. В перерывах между больничными Елена Хахалева опубликовала Открытое письмо, где воззвала защитить ее от травли.

После этого появились предположения, что своим публичным письмом по поводу гонений судья могла вызвать еще больший гнев сообщества. В нем она обратилась за защитой «судей, прокуроров и иных должностных лиц от информационного шантажа» и заявила, что сама подверглась ему, когда вынесла решение против интересов одной из бизнес-структур. Правда, несмотря на заявленную откровенность письма, название структуры, заинтересованной в ее «шантаже», Елена Хахалева все-таки не озвучила. Тогда как открыто заявила, что действующий председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов делает все для ее отставки.

Но эта внезапная открытость ей не помогла. Елена Хахалева была уволена с поста судьи и лишена всех льгот и статуса.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Юристы в Краснодарском крае инициативу коллег поддерживают и считают, что попадание в подобный антирейтинг только позволит работать всем в системе более эффективно.

- Хорошая идея. В разных странах существует нечто подобное, теперь и у нас. Не готов говорить по поводу номинантов, здесь нужен более обстоятельный подход, на мой взгляд. Но инициатива в нашем деле чрезвычайно полезная, - прокомментировал "КП" - Кубань" краснодарский адвокат Алексей Иванов.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На свадьбе дочери кубанской судьи за два миллиона долларов пели Басков, Меладзе, Кобзон и Брежнева

«Свадьба века», которую по беглым прикидкам оценили в два миллиона долларов, играла Елена Хахалева, судья Краснодарского краевого суда, которая является еще и членом президиума Краснодарского краевого суда и заместителем председателя. Точнее, эта служительница Фемиды выдавала замуж дочь Софью. Избранником девушки стал сотрудник Следственного комитета края Вадим (читайте далее)

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