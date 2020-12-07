Строительная ревизия в Анапе: на курорте застолбили участки для школ

Фото: мэрия Анапы

Анапе нужно как минимум 12 школ. К такому мнению пришли в мэрии курорта, когда посчитали общее количество детей и жителей с учетом постоянной миграции.

Мэр города Василий Швец обозначил строительство соцобъектов, как один из главных приоритетов.

- Сегодня в школах муниципалитета обучаются более 28 тысяч детей, порядка 10 тысяч из них во вторую смену. Две школы, которые возводятся в микрорайонах Алексеевском и «Горгиппия», кардинально проблему не решат, - отметил Василий Швец, – Нам нужно намного больше.

Последние годы жилищное строительство на курорте развивается колоссально быстрыми темпами, поэтому все свободные земельные участки в городе и районе решили зарезервировать сразу, чтобы на них «под шумок» не выросли высотки.

Вице-мэр Роман Дикий доложил, что на сегодняшний день под общеобразовательные учреждения уже зарезервировано 16 земельных участков. Там ничего другого простроить будет нельзя. Новые школы планируют возвести в Гостагаевской, Витязево, Супсехе, Цибанобалке, в Анапе по улицам Омелькова, Крылова, Ленина, Босфорскому бульвару, а также вдоль Анапского и Супсехского шоссе.

- Сегодня необходимо думать на перспективу с учетом возможного увеличения численности населения. Нам нужно расширить предложенный перечень, предусмотрев земельные участки под школы и детские сады в каждом сельском округе и закрепить их целевое использование в новом генплане города-курорта, - заявил мэр Анапы Василий Швец.

Что строится сейчас?

Сейчас в плане по вводу в эксплуатацию расписано все с 2021 по 2023 год. В муниципалитете появится спорткомплекс на территории спортшколы №1 в Супсехе, амбулатория врача общей практики в хуторе Воскресенском, детский сад и дополнительный корпус школы в станице Анапской, центр единоборств на улице Станичной.

В еще три школы: на 1100 мест по улице Спортивной, на 1550 мест по улице Ленина и на 1550 мест в Цибанобалке.

Также в этот период планируется строительство автодорог и сетей водоснабжения в Джигинке, Цибанобалке, Пятихатках, Гостагаевской, Юровке, Просторном, Красном Кургане. Данные мероприятия стали возможны в том числе благодаря субсидиям национальных и краевых программ. И это только часть проектов.

– Необходимо составить план по строительству инженерных сетей на срок до пяти лет и полное обоснование выбора очередности конкретных населенных пунктов. То же самое касается дорог города и сельских округов, – подчеркнул Василий Швец.

Очередное поручение мэра – пересмотреть соотношение финансовых средств на ремонт дорог в Анапе и сельских округах. По мнению мэра, на поселковые дороги необходимо выделять больше средств.

Гостагаевскую ждут новые дороги и газ

О планах по развитию Гостагаевской станицы отчитался его новый глава Олег Салтановский. Среди них – снос аварийных деревьев, обустройство тротуара по улицам Новороссийской, Советской и Мира, проектирование и реконструкция кровли школы № 15, продолжение газификации, освещение и строительство дорог к участкам для многодетных семей по улицам Вербной, Счастливой и Васильковой.

Слишком плотно строите

К застройщикам Анапы в мэрии города во главе с Василием Швецом есть целый ряд претензий. На карандаше находятся порядка 120 объектов. Реестр составлен по результатам работы градостроительной комиссии, созданной в августе по инициативен губернатора Кубани.

На очередное заседание градостроительного комитета, в котором состоят архитекторы, экологи, депутаты и активисты-общественники, позвали представителей строительных компаний ООО «ГСК» и ООО «Фройда», на некоторых объектах которых комиссия выявила недостаток парковочных мест. Василий Швец потребовал от застройщиков предоставить градсовету план по решению вопроса с парковками.

- Ваша прямая ответственность и обязанность – обеспечить комфортную жизнь граждан на каждом построенном объекте. Прежде чем ввести дома в эксплуатацию, мне нужно понимать, где люди будут парковаться. Через неделю жду от вас готовые предложения по участкам и количеству необходимых парковочных мест, - подчеркнул мэр курорта.

Также количество парковочных мест нужно будет увеличить застройщикам жилых комплексов «Гарант», «Притяжение», «Привилегия-2», «Бархатный сезон», «Резиденция Анаполис» и апарт-отеля на проезде Голубые дали, 9.

Еще один ЖК вообще запретили сроить. Речь идет о «18/3» на Анапском шоссе, 18, что за гипермаркетами. Там застройщик планировал всунуть три пятнадцатиэтажных корпуса. Расстояние между первым и вторым литером по плану всего 22 метра. Нарушения в плотности застройки и стали причиной такого решения. Также выявлено несоответствие плотности застройки жилого комплекса на Анапском шоссе, 1 (территория бывшего винзавода).

Многоквартирный дом на Крылова, 113, ЖК «Резиденция высокий Берег» и апарт-отель на пр. Золотой Берег, 2е будут рассмотрены повторно, после урегулирования правовых вопросов.

- Отныне разрешения на строительство в городе-курорте будут выдаваться только после предоставления застройщиками детальных проектов планировки территории, - заключил мэр Анапы Василий Швец.

Заседания градостроительного Совета проходят в еженедельном формате, на каждом рассматриваются порядка 15-20 объектов из общего реестра. Их дальнейшую судьбу определяют совместно с экспертами – экологами, архитекторами, а также представителями общественности.