«Ревновал к каждому столбу»: на Кубани мужчина выстрелил в бывшую жену на глазах у соседей, а после угрожал полиции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эта трагедия случилась ранним утром 7 декабря во дворе одной их многоэтажек в станице Выселки. По словам очевидцев, к дому в переулке Восточный подъехал машина. В ней сидел мужчина, который несколько раз посигналил.

- Затем он начал кому-то звонить по телефону - через время на улицу спустилась женщина. Она живет в этом доме, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» один из очевидцев. - О чем говорили, не знаю, но пару раз на повышенные тона он переходил.

В какой-то момент мужчина вытащил охотничье ружье и несколько раз выстрелил в женщину. От полученных ранений она скончалась на месте происшествия.

Фото: t.me/na_viselki

После случившегося во двор выбежали две соседки пострадавшей. Мужчина начал отстреливаться от них. Прыгнув в машину, он нажал на газ и попытался скрыться. Но бдительные жильцы дома успели вызвать полицию, когда стали слышать крики пары.

Подозреваемого правоохранители нашли в нескольких километрах от места убийства. Когда его прижали к стенке, он пытался угрожать и оказывать сопротивление. Но все-таки буйный агрессор сдаваться живым не хотел.

- На расстоянии 6 километрах от станицы Новогражданской Выселковского района мужчина свел счеты с жизнью, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также мотивов совершения преступления.

- Назначены судебно-медицинские экспертизы, - добавляют в краевом Следкоме. - Расследование уголовного дела продолжается.

Спасти женщину не удалось.

Как говорят жители станицы, убитая - 43-летняя Инна Б. Злоумышленник, от чьих рук она погибла, - ее 54-летний бывший муж.

По некоторым данным, злоумышленник - бывший муж убитой.

- Он ее что в браке ревновал, что после развода. К каждому столбу буквально. А она женщина красивая, фигура шикарная, очень добрая и отзывчивая - вокруг нее всегда много поклонников было. Видимо, он не смог это терпеть, - говорит «КП» - Кубань» соседка Инны Елена.

У погибшей, как говорят знакомые, остался сын.