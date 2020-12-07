Прогноз на матч Челси - Краснодар 8 декабря Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Во вторник 8 декабря «Краснодар» в Лондоне против «Челси» сыграет свой заключительный матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. С турнирной точки зрения эта встреча ничего не решает, но мотивации у команд достаточно. «КП» представляет прогноз на матч 6 тура группового этапа Лиги чемпионов Челси - Краснодар 8 декабря 2020.

«Челси» уже обеспечил себе первое место в группе и сыграет весной в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Краснодар» в прошлом туре вырвал у «Ренна» третью строчку и продолжит выступления в 1/16 Лиги Европы.

Месяц назад «Краснодар» принимал «Челси» на домашней арене и проиграл со счетом 0:4. Тогда у «быков» были серьезные трудности с составом, но команда сопротивлялась напору англичан на протяжении 75 минут, сохраняя счет минимальным. На этот раз «Краснодар» будет практически с полной обоймой игроков и поборется за победу на «Стэмфорд Бридж».

На кону не только престиж и такие ценные еврокубковые баллы для России, но и 2,7 млн евро призовых, которые получит победитель встречи. Хорошая возможность пополнить копилку клуба. Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард предпочтет поберечь лидеров, однако игроки запаса приложат все силы, чтобы доказать, что они незаслуженно получают мало времени на поле.

Прогнозы букмекеров на матч Челси – Краснодар 8 декабря 2020 называют англичан явными фаворитами встречи при любом составе. На победу «синих» дают коэффициент 1,3, победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 11, а ничья – 5,9.

Ждем открытого атакующего футбола в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов от обеих команд, не обремененных турнирными задачами.

Прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов Челси - Краснодар 8 декабря – обе команды забьют.