Прямая трансляция матча Челси - Краснодар начнется 8 декабря в 23:00 мск Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Поздним вечером 8 декабря футбольный вечер украсит противостояние Челси – Краснодар в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет в Лондоне на легендарном стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 23:00 по московскому времени. «КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Челси - Краснодар 8 декабря 2020.

Статистика личных встреч Челси – Краснодар насчитывает всего один матч, который состоялся в Краснодаре 28 октября. Тогда «синие» добились победы со счетом 4:0 над «быками», которые испытывали серьезные трудности с составом из-за травм и болезней. Перевес был минимальным до 75-й минуты, после чего силы и концентрация покинули «Краснодар», а «Челси» усилил игру мощными заменами.

Прогнозы букмекеров на матч Челси - Краснодар 8 декабря 2020 говорят о том, что хозяева поля очевидный фаворит противостояния. В победе англичан не сомневается практически никто, каким бы составом не играли «синие».

Стартовые составы на игру Челси – Краснодар станут известны примерно за полтора часа до стартового свистка.

Прямую видеотрансляцию матча Челси - Краснодар можно посмотреть 8 декабря 2020, начиная с 22:55 по московскому времени.

Кто покажет матч Челси - Краснодар 8 декабря. Прямая телетрансляция матча Челси - Краснодар начнется в 23:00 на телеканале МатчТВ.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.