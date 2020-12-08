Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 8 декабря 2020: В кубанские госпитали попало рекордное число людей с COVID

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в регионе. Так, за последние сутки на Кубани установлен новый антирекорд по количеству заболевших – 179 новых случаев коронавируса. Общее же число заболевших в крае увеличилось до 23284 человек. Из них 1988 - это дети.

Состояние 95 пациентов врачи оценивают как тяжелое, все они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Пятеро находятся на ЭКМО.

Лидер по числу заражений по-прежнему Краснодар (+64). Собственники клубов и баров, по данным властей, продолжают нарушать режим повышенной готовности. В связи с этим мэр Краснодара напомнил о запрете новогодних вечеринок.

Также увеличилось до 651 человека и число жертв ковида: все умершие были с тяжелыми сопутствующими заболеваниями - почечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность, гипертония и сахарный диабет.

Кстати, полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о том, что тяжело переносил последствия коронавирусной инфекции. Болезнь 20-летний футболист перенес в начале мая, но последствия аукаются до сих пор.

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