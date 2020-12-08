«Проекция на зебру»: В Краснодаре появились светящиеся пешеходные переходы

Фото: krd.ru.

В краевом центре начали тестировать проекционные пешеходные переходы. Первые светящиеся зебры появились на перекрестке улиц Северной и Фрунзе, а также – на шоссе Нефтяников, в районе средней школы № 26.

- Проекционные пешеходные переходы пока запустили временно, они работают в тестовом режиме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара. – Если новые объекты удачно пройдут испытания, то до конца 2020 года появятся еще несколько таких переходов на других участках дорог краевого центра.

Представитель пресс-службы мэрии уточнила, технологию работы светящихся «зебр». На дорожном покрытии специальный лазерный проектор подсвечивает пешеходный переход, чтобы дорожную разметку было видно издалека в темноте, в дождь, снег или туман. Приборы не требуют особого ухода и рассчитаны на несколько лет беспрерывной работы.

Мониторинг работы новых пешеходных переходов взяли на себя специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Краснодара и сотрудниками МКУ «Центр мониторинга транспорта и дорожного движения». Итоги эксперимента подведут позднее, по результатам будет принято решение о возможности массового применения технологии.

Проекция на «зебру»

Подробности инновационных переходах для пешеходов рассказала лидер общественного движения «Безопасная страна», координатор проекта «Безопасные дороги» Оксана Василенко на своей странице в Facebook.

- Проекционные пешеходные переходы — это установки, которые с помощью цветных светодиодных фильтров проецируют на дорогу зебру, - поделилась подробностями Оксана Василенко. - В отличие от краски проекцию отлично видно и в непогоду, она не исчезает через пару месяцев после нанесения.

Она обратила внимание, что осенью этого года направляла обращение на имя главы города с просьбой установить хорошее освещение этого пешеходного перехода, вблизи школы. На данных участках дороги дети идут по зебре в темноте, их плохо видно. Из-за ограниченной видимости и несоблюдения скоростного режима, возле образовательных учреждений часто происходят аварии.

- По просьбе учащихся школ и родителей мы направили письмо, и администрация Краснодара сделала подарок к Новому году школьникам и родителям, - заключила Оксана Василенко.