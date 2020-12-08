«Подушка неудобная и вода из-под крана»: Российский блогер нашел к чему придраться в фешенебельном отеле Сочи

Фото: sochi.ru.

Российский блогер провел две недели в конце осени в Сочи. Он поделился впечатлениями в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Свой рассказ он начал с того, что в Сочи 16 градусов тепла, море, свежая чурчхела и почти нет ковида. Турист останавливался в самых фешенебельных отелях курорта и обратил внимание на мелочах, которые обычные люди на отдыхе просто не замечают. По пословице: когда и в собольей шубе блох ищут.

Блогер не относит себя к категории непритязательного туриста. Потому выбрал отель «пять звезд». Цены в системе бронирования его приятно удивили: 7500 рублей в сутки с завтраком.

- Памятуя, сколько стоили здесь номера летом – около 30 тысяч – это просто подарок, - написал он.

У крана он увидел табличку, что вода питьевая, что очень удивило болгера. Похоже, гость не в курсе, что в Сочи достаточно высокое качество питьевой воды, в отличие от других городов. На вкус и свежесть она не хуже бутилированной.

Блогер выяснил, что комплиментарные бутылки приносят в номер после обеда – с 14 до 18 часов.

- Почему бы не привести «правила» к обычным стандартам и ставить воду во время уборки? – задает вопрос турист.

Он называет себя объективным блогером и пишет… про неудобные подушки. Ну как здесь не вспомнить ту саму принцессу из сказки? По мнению столичного отдыхающего, подушки очень плоские – "максимум сантиметр толщиной при сжатии". Далее – почти дословно по Андерсену: «Первую ночь я промучился и не выспался». На следующую ночь он получил ортопедическую подушку, но и она оказалась для чересчур взыскательного постояльца далеко не идеальной.

«Страшное» происшествие

Судя по тону статьи, самым страшным происшествием для блогера оказался утренний стук в дверь. Его разбудила горничная (значит, все-таки хорошо спал на «плохой» подушке?). Работница отеля просто хотела проверить включенную кнопку «Не беспокоить». Но гостю это показалось нелогичным.

Его возмутило и отсутствие в номере кофемашины.

- Вместо нее лежали пакетики с дешевеньким растворимым кофе. Для отелей подобного уровня это, простите за тавтологию, не уровень, - указал еще на один «недостаток» турист.

Не понравилось гостю и разделение сауны на мужские и женские. А объявление в раздевалке для мужчин о пилочке для ногтей вызвало у блогера не те ассоциации. Хотя, мужской маникюр сегодня – обычное явление, и никого со времен классика уже не удивляет желание деловых людей «думать о красе ногтей».

Спасибо, что турист хотя бы справедливо отметил главное преимущество отдыха в Сочи поздней осенью и в начале зимы: те же сервисы, что и в высокий сезон, отдыхающие получают в четыре раза дешевле и без толпы людей.