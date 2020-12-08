Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Расписание трасляций биатлона с 11 по 13 декабря 2020
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Российская сборная по биатлону в новом сезоне пока не завоевала ни одной медали. На предыдущем этапе в Финляндии в эстафетах женская и мужская команды остановились в шаге от подиума. Все может измениться на третьем этапе, который пройдет в австрийском Хохфильцене с 11 по 13 декабря 2020 года.
Состав мужской сборной России по биатлону на второй этап Кубка мира в Хохфильцене
Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили и Петр Пащенко
Состав женской сборной России по биатлону на второй этап Кубка мира в Хохфильцене
Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Евгения Павлова, Тамара Воронина, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина и Анастасия Гореева.
Предлагаем вашему вниманию расписание прямых трансляций.
Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (время московское)
11 декабря (пятница)
13:30 – Женщины, спринт. Трансляции: Матч ТВ, Eurosport
16:20 – Мужчины, спринт. Трансляции: Матч ТВ, Eurosport
12 декабря (суббота)
13:45 – Женщины, эстафета. Трансляции: Матч ТВ, Eurosport 2
16:45 – Мужчины, гонка преследования. Трансляции: Матч ТВ, Eurosport
13 декабря (воскресенье)
13:45 – Женщины, гонка преследования. Трансляции: Матч ТВ, Eurosport 2
16:00 -Мужчины, эстафета. Трансляции: Матч ТВ, Eurosport