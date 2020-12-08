Очередь на КТ: десятки скорых выстроились за диагностикой пациентов на коронавирус

К кабинету компьютерной томографии выстроилась очередь из скорых. Фото: скриншот видео "Советская Адыгея"

Очередь из скорых в "ковид"-госпитали - сейчас привычная картина в каждом большом городе. Скорые везут пациентов с подозрением на COVID с разных концов и в Адыгее. На днях кто-то записал на видео огромную очередь из машин экстренной помощи у дверей республиканской больницы в Майкопе.

- Это как раз демонстрирует колоссальную нагрузку на систему здравоохранения, - прокомментировали кадры в минздраве республики. - Скорые стоят часами, чтобы провести КТ-исследование пациенту.

Компьютерная томография сама по себе не диагностирует коронавирус, из-за которого происходит подобный коллапс, но он выявляет последствия заражения - изменения в легких.

Правда, поражение органов дыхания происходят после 5-7 дней болезни.

- Ни в коем случае нельзя назначать себе компьютерную томографию "на всякий случай", - убеждают жителей в минздраве. - Это должно быть назначение врача. Слишком серьезны последствия самого КТ. Это все-таки излучение. По лучевои нагрузке одна процедура КТ сопоставима с 40 флюорографическими исследованиями.

Для того чтобы сократить время ожидания скорых, которые не успевают по этой причине на другие вызовы, в ведомстве собираются отправить постоять в очереди другой транспорт.

- Это тоже будут скорые, но "постарше", - говорят в минздраве Адыгеи.

Жителей просят ехать за результатами КТ, если ее назначил врач, и на собственных автомобилях. Это тоже сэкономит время медицинских бригад.

Сеи час в среднем в Адыгее на одном томографе проводится 54 исследования в сутки. Самая большая нагрузка на аппарат, установленныи в Маи копскои городскои клиническои больнице, - более 100 исследовании .