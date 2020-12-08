На фото (слева) Элеонора в 1998 году сразу после конкурса «Мисс Сочи», справа - снимок, сделанный в 2017 году.

2 сентября 1999 года навсегда разделил жизнь хрупкой сочинской девушки на до и после. В тот день белокурую красавицу Элеонору Кондратюк облили кислотой. Это была настоящая гремучая смесь! Готовясь к преступлению, нападавший специально смешал разъедающее вещество с растительным маслом, чтобы труднее было ее смыть. Кислота сожгла глаза, дыхательные пути, кожу на лице, шее и плечах. В тяжелейшем состоянии модель доставили в краевой ожоговый центр, где врачи буквально вытащили Элеонору с того света.

Эта трагедия потрясла всю Россию. Пока шли разбирательства, жуткая история о модели не сходила с экранов телевизоров и первых полос газет. Сама же девушка решила скрыть свою жизнь от публики. «КП» узнала, как сейчас живет и чем занимается Элеонора Кондратюк.

На снимке - кульминация присвоения титула Мисс Очарование в Сочи 98-го года.

«Я выбрала жизнь»

Найти в себе силы и решиться на откровения, Элеонора смогла лишь спустя 20 лет. Она написала книгу, в которой до мельчайших деталей рассказала, что с ней произошло в тот роковой день, и, как она нашла в себе силы жить.

Каждая строчка пропитана болью и переживаниями – вспоминать еще раз все, что произошло, девушке было тяжело. Но все же эта книга должна была помочь тем, кто окажется в подобной ситуации. Она должна вдохновить человека на то, чтобы жить. Элеонора и сейчас старается помогать пострадавшим людям, она посещает ожоговые центры, где общается с пациентами и дарит им надежду.

Вышла замуж

Настоящим подарком за все пережитые страдания для девушки стал муж. Он стал для нее настоящей опорой и поддержкой.

Врачи уверяли Элеонору - после сильнейшего химического ожога она не выживет, но девушка не сдалась.

- Мой муж - москвич, ученый, доктор биологических наук, генетик. Мы встретились в общей компании в Москве. Стали общаться, и... любовь. Сейчас он со мной, помогает мне, поддерживает, - признавалась в интервью «КП» Элеонора.

Переезд в Европу

Лечиться Элеоноре приходится за рубежом – в основном, в Германии. Кроме того, здесь проходят командировки ее супруга. Но в последние годы она перебралась в Чехию.

- Мы уже почти 3 года находимся в Чехии. Речь, правда, не идет об эмиграции, мы здесь по профессиональному делу, а сейчас, тем более, с закрытыми границами пришлось учиться жить в стране, - признается в своем Instagram Элеонора.

В последние годы Элеонора живет в Европе.

Стала психологом и завела блог

Трагедия не помешала Элеоноре получить образование. Она успешно защитила диплом психолога. Выбрать эту профессию сочинка решила не случайно. В свое время, когда девушка пыталась оправиться от случившегося, беседы с психологом ей очень помогли.

Кроме того, Элеонора постоянно повышает свою квалификацию. Сейчас она учится в немецком институте логотерапии и экзистенциального анализа. Часто она делится своими наблюдениями и мыслями в Instagram, где помогает подписчикам найти вдохновение или мотивацию.

А еще сочинка завела канал на Youtubе – это кулинарный блог, где появляются короткие видео-рецепты. В основном, это простые незатейливые блюда, которые легко смогут повторить все хозяйки.

Продолжает лечение

Перенесенные операции помогли Элеоноре вернуться к жизни. Но она по-прежнему продолжает лечение.

Элеонора с докторами Алексеевым и Сарыгиным в Институте хирургии им. А. В. Вишневского спустя 19 лет.

- Пережив новую офтальмологическую операцию с определенными осложнениями, которые выбили меня из привычной колеи жизни, - делилась своими переживаниями Элеонора этой весной. - Я не могла пользоваться сенсорным телефоном, самостоятельно передвигаться за пределами палаты. Терпение, конечно же лопалось, я переставала верить в улучшение. Иногда даже подвергала сомнениям решение профессоров - тактику выжидания. Слишком стабильно держался весь этот кошмар. По словам Элеоноры, спустя 3 недели после вмешательства по крупицам многообразный и такой красочный мир стал открываться.

- Когда я смогла видеть спинку кровати, я не могла нарадоваться и насмотреться, как будто это не спинка кровати, а какой-то благоуханный цветок, - говорила сочинка. - Я очень соскучилась по лицам любимых, окружающих меня людей. По моим обыденным вещам, которыми я пользовалась ежедневно.

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