«Я сделал большую ошибку, что не общался с вами»: Брат Дани Милохина встретился с приемной семьей спустя два года разлуки

Илья Милохин встретился с приемной семьей Фото: instagram.com/_ilya_milokhin_

Приемные родители Дани Милохина встретились с его братом Ильей в Москве. Дмитрий и Елена Тюленевы взяли мальчиков из детского дома в Оренбурге под опеку, когда им было 13 и 14 лет. Они приехали в столицу на празднование дня рождения Дани.

После того, как Илья Милохин поступил в колледж в Анапе, он не поддерживал связь ни с братом, ни с приемной семьей. Разлука длилась два года.

- Какую же большую ошибку я сделал, что не общался с семьей. Вы хоть и не родные, но в душе вы моя семья! Я вас люблю, - написал Илья Милохин в инстаграме.

Встреча прошла в ТикТок-доме Pop Star House, где сейчас живет Илья, ее помогла организовать Мария Погребняк.

- Супер! Илья, я очень рад, что мы встретились! Мы тебя тоже любим! Спасибо всем ребятам за теплый прием и шикарный стол! – ответил Илье приемный папа Дмитрий Тюленев.

Сейчас Даня Милохин – главная звезда русского ТикТока, а его брат Илья только набирает популярность в той же соцсети. Братья, вместе выросшие в детском доме, все еще не общаются между собой, хотя Илья публично обращался к брату. Даня считает, что Илья вспомнил про него только после того, как он смог стать популярным. А приемные родители рассчитывают, что родные вскоре помирятся и забудут старые обиды.

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