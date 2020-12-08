Яблоновский мост: как идет стройка века в Краснодаре

Мост планируют достроить в 2024 году. Фото: Андрей ТИМЧЕНКО

Над Кубанью выросли опоры нового моста через реку. Южные ворота в Краснодар собираются построить за 4 года. И чтобы ускорить процесс, федеральная казна выделит 800 миллионов рублей.

Фото: Андрей ТИМЧЕНКО

Яблоновский мост – объект межрегионального значения. Он является началом федерального маршрута А-146 Краснодар – Новороссийск, который обеспечивает транспортные связи кубанской столицы с Черноморским побережьем, морским портом Новороссийск и юго-западной частью Краснодарского края. По нему ежедневно въезжают и выезжают сотни машин.

Фото: Андрей ТИМЧЕНКО

- Мы долго лоббировали этот проект на федеральном уровне, теперь планируем завершить стройку на год раньше, чем планировали, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В краевом минтрансе называют будущий мост уникальным. Длина металлических пролетов превысит 100 метров, а протяженность перехода составит 1,1 км, в том числе длина самого моста – 478 метров. Он будет четырехполосным, с тротуаром и велосипедной дорожкой. Мост станет продолжением краснодарской улицы Захарова.

Фото: Андрей ТИМЧЕНКО

Пока для того, чтобы начать масштабную стройку, придется снести пост ДПС. Здание пока еще существует, но уже нежилое. В остальном инфраструктура подъездов к кубанской столицы осталась практически неизменной.

Фото: Андрей ТИМЧЕНКО

Стоимость возведения моста может составить от 7 до 9 миллиардов рублей. Это почти треть бюджета Краснодара вместе со всеми дотациями и субсидиями, в чьей юрисдикции находятся мосты через Кубань. Поэтому Минтранс России запланировал включить его в проект трехлетнего федерального бюджета. В этом году помощь из казны на выполнением всех работ достигла больше полумиллиона рублей. Но это еще не все. До конца стройки века денег еще добавят.

Фото: Андрей ТИМЧЕНКО

Строит мост компания, которая занималась реконструкцией Садового и Северных мостов в Краснодаре, а также путепровода через реку Цемес в Новороссийске.