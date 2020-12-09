«Краснодар» сыграл вничью с «Челси» в своем последнем матче сезона в Лиге чемпионов

Обзор матча Лиги чемпионов Челси - Краснодар 8 декабря 2020 Фото: REUTERS

«Краснодар» сыграл вничью с «Челси» на выезде в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1. Оба мяча были забиты в первом тайме. Счет на 24-й минуте классным ударом открыл Кабелла, но уже на 28-й минуте Жоржиньо реализовал пенальти, назначенный после фола Кайо.

«Челси» набрал 14 очков и с первого места в группе E вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Краснодар» с пятью очками финишировал третьим и продолжит выступать в 1/16 финала Лиги Европы.

Обзор матча Челси – Краснодар. Лига чемпионов. 8 декабря 2020

Месяц назад команды встречались в Краснодаре, тогда «Челси» без особого труда разобрался с российским клубом, который испытывал серьезные кадровые проблемы – 0:4. На этот раз «Краснодар» оказался в оптимальном составе, за исключением Сафонова, который неожиданно не попал даже в заявку – место в воротах занял Городов.

Обзор матча Челси - Краснодар Фото: REUTERS

Правда, турнирного значения эта игра не имела. «Челси» уже добился первого места в группе, а «Краснодар» стал третьим. Фрэнк Лэмпард использовал эту игру, чтобы дать возможность проявить себя запасным игрокам, а Мурад Мусаев был намерен побороться за победу на «Стэмфорд Бридж». На кону, помимо престижа, были и 2,7 млн евро призовых.

Отсутствие турнирного давления сулило болельщикам открытый футбол. «Краснодар» с первых минут не стеснялся брать на себя инициативу и создал несколько опасных моментов – Вильена и Классон не попали в створ из хороших позиций.

«Челси» немного больше владел мячом, но моменты «Краснодара» выглядели острее. Активность «быков» привела к голу уже на 24-й минуте. Рамирес вошел в штрафную, отдал мяч Классону, который здорово перевел на освободившегося Кабелла. Француз точно положил мяч в ближний угол ворот Кепы – 1:0 в пользу «Краснодара» в Лондоне!

Праздник на краснодарской улице длился недолго. Кайо решил принять на бедро Абрахама и заработал пенальти. Жоржиньо исполнил прыжок-удар в угол, а Городов остался стоять на месте – 1:1.

После гола «Челси» стал злее и острее. Явный момент был у Абрахама, который не попал в пустые ворота после потери в центре. В итоге до перерыва счет не изменился.

Обзор матча Челси - Краснодар Фото: REUTERS

Во второй половине встречи «Челси» больше атаковал, правда, Олссон и Вильена раз за разом старательно разрушали атаки, а подходы к штрафной краснодарцев редко таили в себе опасность.

Классный момент получился в быстрой атаке у «Краснодара». Вандерсон изловчился пробить после передачи Вильены с отскоком от газона, но Кепа смог перевести мяч на угловой.

«Челси» ответил моментом, который организовал Рамирес, потеряв на ровном месте мяч в своей штрафной. Абрахам мощно пробил низом – Городов спас команду, отбив удар ногой.

Еще через несколько минут вратарь «Краснодара» отважно бросился в ноги Хаверца и не дал ему реализовать свой выход один на один.

Обзор матча Челси - Краснодар Фото: REUTERS

После этого Хаверц покинул поле, уступив место Вернеру, вышел и Н`Голо Канте. А Мураду Мусаеву пришлось менять повредившегося Кайо на Сорокина. За 10 минут до финального свистка уши с поля Кабелла, Вандерсон и Олссон, уступив место Чернову, Шапи и Камболову. Лэмпард бросил в бой Жиру.

Последние минуты матча ожидаемо прошли под диктовку хозяев поля, но «Краснодар» удержал ничью на «Стэмфорд Бридж».