Что произошло после матча Челси - Краснодар

Что произошло после матча Лиги чемпионов Челси - Краснодар 8 декабря Фото: REUTERS

«Краснодар» завершил выступление в Лиге чемпионов, но в последней игре добился ничьей против «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж». Матч в Лондоне завершился со счетом 1:1. «КП» рассказывает о том, что произошло после финального свистка матча Лиги чемпионов Челси- Краснодар 8 декабря.

Оба гола были забиты в первом тайме. На классный гол Кабелла «синие» ответили точным ударом Жоржиньо с пенальти, назначенном после фола Кайо – 1:1. «Челси» завоевал первое место в группе E, а «Краснодар» с третьего места отправится в плей-офф Лиги Европы.

Капитан «Краснодара» Александр Мартынович назвал результат этой встречи удовлетворительным.

- У нас были хорошие моменты, где-то даже могли забить еще, но не хватило хладнокровия у чужих ворот. На таких соперников как «Челси» дополнительно настраиваться не нужно, мы вышли с полной самоотдачей, - сказал капитан «Краснодара» в эфире МатчТВ.

Тина Канделаки вспомнила, что еще недавно многие требовали отставки главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

- Сергей Галицкий смеется в воображаемые усы: ну да, ну да, пошли мы... дальше в Лиге Европы. «Мусаева уволить, команду разогнать...». Ох уж этот плач Ярославны. 1:1 в гостевом матче с «Челси», занимающем третье место в Премьер-лиге. И никакой безнадеги, никакого автобуса, - написала Канделаки в телеграм.

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников после матча с «Челси» признал, что во втором тайме команда отстаивала ничейный результат.

- В первом тайме мы действовали лучше – забили, потом расслабились, пропустили. Во втором тайме играли на результат. В целом ничьей довольны, - отметил Смольников. – Если мы заняли третье место, значит, заслужили его. Определяющими стали матчи с «Севильей», если бы они сложились в нашу пользу, то мы могли бы зацепиться и за второе место. Но сегодня мы рады, что продолжим выступать в Лиге Европы и хотим ее выиграть. Почему нет?

Главный тренер «Краснодара» похвалил свою команду за игру в первом тайме и сказал, что доволен исходом встречи.

- Мне понравилось, как мы играли в первом тайме. Во втором тайме мы отдали инициативу – Вандерсон и Классон пока не до конца готовы. Соперник поджимал. В целом я доволен тем результатом, который мы получили, - сказал Мурад Мусаев. – Что касается третьего места «Краснодара», мы не взяли очки, на которые могли рассчитывать с «Севильей», но, возможно, взяли больше в играх с «Ренном». Все закономерно.

По словам тренера, Матвей Сафонов не смог принять участие в матче из-за повреждения, которое получил на предыгровой тренировке.

Мурад Мусаев отметил, что команда теперь настроена достойно сыграть в Лиге Европы.

- Мы сегодня «Стэмфорд Бридж». Это незабываемые ощущения. Мы почувствовали вкус больших матчей и хотим продолжать. Нужно вернуться в борьбу за Европу в чемпионате России, провести подготовку зимой и вперед к новым целям, - сказал Мусаев.

Он назвал завершившийся отрезок для команды самым сложным в истории.

- Проблемы набирались как снежный ком. Когда казалось, что хуже быть не может, происходило еще что-то. Это большой опыт для тренерского штаба и для команды, - отметил главный тренер «Краснодара».