Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 9 декабря 2020: прививки начнут ставить после Нового года

Вакцинация начнется после Нового года

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в регионе. Один из самых зараженных городов на Кубани – Краснодар. За все время пандемии здесь заболели коронавирусом почти восемь тысяч его жителей. Это объясняется многочисленностью города – на него приходится по официальным данным почти половина всего населения Краснодарского края. Все меры, направленные на предотвращение заражения COVID-19, действуют здесь строже, чем в окрестностях Краснодара.

– Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 410,3. Перманентно на ИВЛ находятся до 100 пациентов в сутки,– сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Ежедневно от грозного вируса умирают по 6-8 человек от последствий коронавируса. За все время пандемии счет жертв COVID-19 идет уже на сотни.

Переломить ситуацию и вернуть город к прежней жизни, свободной от запретов и ограничений, ожидается, сможет масштабная прививочная кампания.

Делать прививки от COVID-19 в Краснодаре уже начали. Правда, количество доз, поступивших в региональный минздрав, распределено среди так называемых групп риска. Жизненно необходимую защиту получили врачи, медсестры, санитары, фельдшеры и водители скорых. На очереди педагоги, полицейские и соцработники.

- Все это происходит добровольно. Те медики, которые ежедневно несут смены в «ковид»-госпиталях, но сами не переболели, нуждаются в иммунитете, - поясняют в минздраве. - Нам поступило 200 доз препарата «Вектор +».

До конца года Краснодарский край получит еще пять тысяч доз. Ожидается, что поставить прививку можно будет после Нового года.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 9 декабря 2020

В Краснодаре за минувшие сутки зафиксировано 64 заболевших.

Коронавирус в Анапе 9 декабря 2020

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 4 человека.

Коронавирус в Сочи 9 декабря 2020

В Сочи диагноз по результатам тестов подтвердился у шести человек.

Коронавирус в Геленджике 9 декабря 2020

В Геленджике за последние 24 часа не выявлено новых случаев заражения COVID-19.

Коронавирус в Туапсе 9 декабря 2020

В Туапсинском районе за последние сутки 12 человек заболели.

Коронавирус в Ейске 9 декабря 2020

В Ейском районе за минувшие сутки выявили 16 инфицированных.