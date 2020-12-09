Срубили с водителей 54 миллиона: Глава Следкома рассказал о банде гаишников, промышлявшей на Кубани

Под следствием сейчас находятся 15 правоохранителей. Фото: Виталий КАРНАУХ

О банде полицейских, устраивавших поборы на дорогах Кубани, стало известно еще весной 2020 года. На стационарном посту ДПС «Успенский» на федеральной трассе Р-217 «Кавказ» устроили облаву. Силовики повязали сразу семь инспекторов, которые подозревались в «получении взятки в особо крупном размере». Более того, среди задержанных был командир взвода ДПС.

- Уголовное дело возбуждено в отношении начальника взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Сергея Бочкарева и его подчиненных инспекторов Максима Максимова, Дмитрия Плехова, Сиртакия Тосунова, Евгения Акимова, - сообщали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГСУ СКР по СКФО.

Кроме того, по делу проходят начальник ОЭБиПК отдела МВД РФ по Успенскому району Михаил Баканов, а также бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам отделения № 6 (дислокация город Армавир) ОРО ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по региону Роман Гриненко.

Как выяснилось, полицейские вымогали взятки на стационарном посту ДПС «Успенский» целых четыре года. Начиная с 2016-го инспекторы брали деньги за непривлечение к ответственности водителей за правонарушения. Кроме того, требовали гонорар с дальнобойщиков за беспрепятственный проезд через пост большегрузов. Зачастую в фурах перевозились незаконные товары, в частности, спиртосодержащую продукцию.

Фото: ГСУ СКР по СКФО

Есть информация, что был даже некий норматив. Для каждой смены был установлен минимальный обязательный денежный платеж. Так, в 2016 году нужно было «сдать в кассу» 7000 рублей, в 2017-м - 9000 рублей, в 2018 году - 11 000 рублей, в 2019-2020 годах - 14 000 рублей. Собранные деньги ежемесячно распределялись между участниками сообщества, а часть из них передавалась другим правоохранителям, которые их прикрывали.

В домах, квартирах и служебных кабинетах всех подозреваемых одновременно прошли обыски. По официальным данным, оперативники проверили 49 таких точек. Также обыскивали кабинеты и других сотрудников взвода, всех проверяли на причастность к банде. В этот момент всплыли еще четыре фамилии.

- Среди арестованных начальник ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Илья Макаренко, начальник отдела МВД России по Успенскому району Андрей Новиков, бывший начальник отделения № 6 (Армавир) оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Руслан Скопенко, - сообщали в пресс-службе ГСУ СКР по СКФО.

Жадности банды следователи поражаются до сих пор.

- Как полагает следствие, с 2016 по 2020 год участники сообщества получили взятки на сумму не менее 54 миллионов рублей, - заявил РИА Новости глава СКР Александр Бастрыкин.

Сейчас ведутся следственные действия. Всем фигурантам дела вменяют участие в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и получение крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). За это им светит минимум 15 лет.