Тепло возвращается: в Краснодарском крае к середине декабря будет как весной

Декабрь начал удивлять. Фото: Андрей Тимченко

Декабрь - время лютых морозов. Как же! Не на Кубани. Только мы приготовились ждать снега и куржака, как синоптики развеяли все надежды.

- Мороз минимальный. Только ночью, - сообщили "КП" - Кубань" в краснодарском гидрометеоцентре.

Но в ближайшие сутки, 10 и 11 декабря даже ночью будет тепло.

- Ну это, конечно, очень формальное тепло +1+6 градусов и в основном на южной территории Краснодарского края. Но все-таки, - говорят метеорологи.

А днем в эти дни и вовсе прогреется до +10+14 градусов.

- Ветер ночью восточный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с, днем юго-восточный 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью -1…4°, днем 5…10°; по югу ночью 1…6°, днем 8…13°, - прогнозируют специалисты.

К слову, синоптики составили прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Краснодарском крае. В Гидрометцентре России подготовили карты отклонений средней месячной температуры для каждого месяца с октября 2020-го по март 2021 года. Долгосрочные прогнозы, конечно, не могут быть точными на 100 процентов, но вполне дают представление о том, какой она будет.

Средняя температура воздуха в декабре, согласно их данным, около нормы, а иногда немного выше. Это значит, что больших морозов и снега ждать жителям равнинной части региона точно не стоит. Большую часть месяца ожидается температура со знаком «плюс».