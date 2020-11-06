Власти Сочи наметили дополнительную программу благоустройства к сезону-2021

Глава города Алексей Копайгородский в режиме видеоконференцсвязи провел личный прием жители сел Адлерского района. Граждан преимущественно волновали вопросы водоснабжения, благоустройства и ремонта дорог.

Фото: sochi.ru.

Жительница села Галицино рассказала о нехватке в населенном пункте питьевой воды. Летом были случаи, когда воды в кранах не было по несколько суток. Как доложил заместитель директора департамента строительства администрации Сочи Михаил Неудачный, ежесуточная потребность села в питьевой воде составляет 1000 кубометров. В настоящее время сочинским Водоканалом проводится работа по формированию технических условий и подготовке техзадания для размещения конкурсной документации по проектированию схемы водопровода от существующего водозабора расположенного в районе села Молдовка.

После завершения проектирования и получения положительного заключения государственной экспертизы заявка будет направлена в Министерство топливо-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края для включения в региональную программу. Предполагаемый срок – первый квартал будущего года. Пока же силами администрации Адлерского района в селе пробурена скважина, взяты пробы воды. Если ее признают пригодной для питья, селяне временно смогут пользоваться этой скважиной.

Житилей центра Адлера волновал вопрос с необходимостью кронирования деревьев в сквере Бестужева. Как доложил глава администрации Адлерского района Валерий Кокорев, в настоящее время порубочный билет от городского Департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности получен. Контракт разыгран, работы проведут до конца текущего года.

Прозвучала на приеме и просьба создать сквер в селе Казачий Брод в районе улицы Форелевой. Как доложил глава администрации Адлерского района Валерий Кокорев, в настоящее время силами районной администрации при участии жителей Казачьего Брода проводятся работы по планировке территории, строительству и обустройству подпорных стен.

– Создание рекреационных зон в сельских округах – дело благородное и хорошо, когда к нему подключаются как сами жители, так и представители бизнеса. Сочи – город курортный и чем больше у нас будет знаковых мест, тем интереснее он будет для туристов. В тоже время не надо забывать и о проблемах коренных жителей. Мы всегда готовы к конструктивному диалогу с населением и настроены максимально оперативно решать возникающие вопросы, – подчеркнул Алексей Копайгородский.

Необходимое оборудование и парковая мебель для новой зоны отдыха закуплены из внебюджетных источников. Кроме того специалисты МБУ города Сочи «Сочисвет» уже монтируют мачты уличного освещения. Открытие сквера запланировано на начало декабря, если не помешают погодные условия.

Одновременно в городе Сочи продолжается работа по демонтажу незаконных рекламных конструкций.

В соответствии с федеральным законодательством незаконной рекламой являются объекты, установленные или смонтированные без разрешения на их установку. Поручение навести порядок на рынке наружной рекламы профильному управлению дал глава курорта Алексей Копайгородский.

На территории города Сочи запрещены конструкции типа «штендер», запрещена заклейка окон пеёнками, не допускается реклама в виде надписей, рисунков, нанесенных на поверхности зданий, строений и сооружений, автомобильных дорог, улиц, тротуаров. Также запрещается установка рекламных перетяжек – тросовых подвесных конструкций, закрепляемых между отдельно стоящими опорами, зданиями, строениями и сооружениями, информационное поле которых имеет мягкую основу. Контролируется исполнение закона с помощью мониторинговых мероприятий.