Как миланец в Краснодаре преподает итальянский и учится профессиональному вокалу

Франческо Бьянкини Фото: Архив "КП"

Гостем Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева на этой неделе стал «понаех» из Ломбардии, «прописавшийся» в Краснодаре семь лет назад.

Сначала он приехал в Санкт-Петербург на языковую практику, а позже понял, что лучшего места в России, чем Краснодар, просто нет. Он изучал подготовку к Олимпиаде, а затем остался преподавать итальянский. Той языковой школы уже нет, но он обучает частным порядком как настоящий российский индивидуальный предприниматель.

Романтик и мечтатель, любящий «старомодную» музыку, стал петь в группе. Теперь «Allora Blanco» известна в городе, а Франческо записал свои авторские песни на профессиональной студии.

В «итальянских» ресторанах у нас Бьянкини ест русскую кухню, пасту готовит сам дома. Любит шашлык, знает борщ, окрошку и что такое «синенькие».

Тайм-коды

01:13 – представление гостя

02:00 – разница между северянами и южанами

03:11 – почему выбрал Краснодар, а не более теплый Сочи

04:13 – как обустроился в Краснодаре

05:25 – знает ли местные словечки

06:02 - рубрика «Так отож!»: кого называют в станицах «кысля»?

06:38 – про «ревность» родных

07:22 – преподавание как индивидуальное предпринимательство

08:18 – правда ли, что итальянский – самый легкий язык?

10:13 – в чем сходство россиян и итальянцев

11:59 – что просил Франческо у «баба натале»

12:14 – что означает название группы «Allora Blanco»

13:55 – в чем особенность группы. «Старомодный» Франческо

16:12 – песня «Demode»

20:04 – как и кто делает записи группы

22:58 – как локдаун повлиял на творчество

25:11 – историческая рубрика «Любо знаты»: 100-летие переименования Екатеринодара

26:11 – влияние брата и друзей-музыкантов из Италии

27:52 – любимые места в Краснодаре

28:32 – что не нравится

29:16 – итальянцы в Краснодаре

30:00 – близкое окружение, «боление» футболом

31: 10 – вопрос слушательницы про то, где можно услышать «Аллора Бланко»

31:45 – про соцсети и просьбы

33:03 – музыка как страсть и коммерческая популярность

34:24 – вопрос в вотсапе про хобби

35:25 – песня “A domani»

38:21 – что ест Франческо в «итальянских» ресторанах в России

40:34 – про капучино вечером

41:21 - секреты настоящей пиццы и что готовят итальянские мужчины

42:05 – вопрос о том, где найти музыку Франческо Бьянкини и

43:05 – про красивых русских девушек и модных итальянских мужчин

44:08 – про окрошку