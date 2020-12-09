Как миланец в Краснодаре преподает итальянский и учится профессиональному вокалу

Франческо Бьянкини
Фото: Архив "КП"
Гостем Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева на этой неделе стал «понаех» из Ломбардии, «прописавшийся» в Краснодаре семь лет назад.
Сначала он приехал в Санкт-Петербург на языковую практику, а позже понял, что лучшего места в России, чем Краснодар, просто нет. Он изучал подготовку к Олимпиаде, а затем остался преподавать итальянский. Той языковой школы уже нет, но он обучает частным порядком как настоящий российский индивидуальный предприниматель.
Романтик и мечтатель, любящий «старомодную» музыку, стал петь в группе. Теперь «Allora Blanco» известна в городе, а Франческо записал свои авторские песни на профессиональной студии.
В «итальянских» ресторанах у нас Бьянкини ест русскую кухню, пасту готовит сам дома. Любит шашлык, знает борщ, окрошку и что такое «синенькие».
Тайм-коды
01:13 – представление гостя
02:00 – разница между северянами и южанами
03:11 – почему выбрал Краснодар, а не более теплый Сочи
04:13 – как обустроился в Краснодаре
05:25 – знает ли местные словечки
06:02 - рубрика «Так отож!»: кого называют в станицах «кысля»?
06:38 – про «ревность» родных
07:22 – преподавание как индивидуальное предпринимательство
08:18 – правда ли, что итальянский – самый легкий язык?
10:13 – в чем сходство россиян и итальянцев
11:59 – что просил Франческо у «баба натале»
12:14 – что означает название группы «Allora Blanco»
13:55 – в чем особенность группы. «Старомодный» Франческо
16:12 – песня «Demode»
20:04 – как и кто делает записи группы
22:58 – как локдаун повлиял на творчество
25:11 – историческая рубрика «Любо знаты»: 100-летие переименования Екатеринодара
26:11 – влияние брата и друзей-музыкантов из Италии
27:52 – любимые места в Краснодаре
28:32 – что не нравится
29:16 – итальянцы в Краснодаре
30:00 – близкое окружение, «боление» футболом
31: 10 – вопрос слушательницы про то, где можно услышать «Аллора Бланко»
31:45 – про соцсети и просьбы
33:03 – музыка как страсть и коммерческая популярность
34:24 – вопрос в вотсапе про хобби
35:25 – песня “A domani»
38:21 – что ест Франческо в «итальянских» ресторанах в России
40:34 – про капучино вечером
41:21 - секреты настоящей пиццы и что готовят итальянские мужчины
42:05 – вопрос о том, где найти музыку Франческо Бьянкини и
43:05 – про красивых русских девушек и модных итальянских мужчин
44:08 – про окрошку