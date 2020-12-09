Число больных выросло в 2 раза, все койки заняты: в Роспотребнадзоре сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом в Анапе

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

Эпидситацию в Краснодарском крае держат на контроле санитарные врачи. Они отслеживают каждый район, проверяют, сколько свободных коек в больницах. Изо дня в день в лидерах значится кубанская столица - в городе-миллионнике больше всего зараженных. Однако тревожная статистика сейчас в Анапе. Из-за роста заболеваемости там даже провели заседание рабочей группы межведомственного оперштаба по предотвращению распространения COVID-19.

По данным местного отдела Роспотребнадзора, за неделю число инфицированных увеличилось более чем вдвое (было 40, добавилось 82 новых случая).

начальника территориального отдела Роспотребнадзора Ларисы Медведевой.

– Всего у нас по муниципалитету 434 случая лабораторно подтвержденного диагноза Covid-19, из них 29 детей, - говорит начальник территориального отдела Роспотребнадзора Лариса Медведева. - 377 случаев зафиксированы среди местных жителей, 57 заболевших – это отдыхающие.

Когда санитарные врачи начали проводить эпидрасследование, выяснилось, что большинство зараженных работаю в больних коллективах. В этой связи Лариса Медведева назвала школу № 3 и гимназию «Росток», где выявлено сразу несколько заболевших. По одному случаю выявленного коронавируса – в школе № 12, гимназии «Аврора» и детской школе искусств № 2.

Что касается внебольничной пневмонии, то за ноябрь-декабрь ее выявили у 490 человек. 392 пациента по-прежнему в больнице. Двое скончались.

– По пневмонии: 490 случаев внебольничных заболеваний за ноябрь-декабрь, два из них – с летальным исходом, — сообщила Лариса Медведева. – 392 взрослых пациента находятся на госпитализации.

В числе заболевших новой коронавирусной инфекцией – 16 анапских медиков.

– Поступление пациентов в стационар провизорного госпиталя продолжается, ситуация остается напряженной, мы находимся на пике заболевания, - говорит заместитель главврача Городской больницы Элина Григорьева.

Антиковидный госпиталь на 22 койки был развернут в Анапе 13 мая. Сегодня за счет расширения там уже 94 койки.

- Но все они заняты, - уверяет Элина Григорьева. - Пациенты в основном с пневмониями, с новой коронавирусной инфекцией – девять заболевших. За ноябрь 26 пациентов были отправлены в госпиталь в Крымский район, за первую неделю декабря – уже 15 пациентов.

176 пациентов с бессимптомным или слабо выраженным симптомами COVID-19 лечатся дома под наблюдением врачей.

Многие врачи надеются, что немного облегчить работу врачам и защитить их от вируса, поможет вакцина. На курорте ее ждут до конца текущего месяца - прибудет 150 доз.

- Прививаться будут медработники из «красной зоны» и сотрудники «скорой помощи», - добавляет заместитель главврача Городской больницы Элина Григорьева. - Они первыми подвергаются риску заражения.

О том, когда начнется массовая вакцинация на курорте, пока не сообщается.