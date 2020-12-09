Свежие новости на радио «КП»-Краснодар»: мы знаем, что говорим!

Ведущая новостей на радио "КП"-Краснодар" Мария Панарина Фото: Егор КАЗАКОВ

Новости с колес, проверенные факты, эксклюзивные темы – каждые полчаса на радио «Комсомольская правда»-Краснодар».

О последних событиях в большом городе рассказывает в прямом эфире ведущая новостей Мария Панарина.

- Новости – это наш конек. Людям всегда интересно знать, что происходит в их городе, поэтому в наших выпусках – больше краснодарских тем. С 8 утра и до позднего вечера – мы представляем события дня каждые полчаса, - говорит Мария Панарина.

«Комсомольская правда» - радио про настоящее. Слушайте «КП»-Краснодар» на 91.0 FM и будьте в курсе городских событий.

Кстати, 2020 год для радио «КП»-Краснодар» оказался богатым на новые творческие проекты. Каждый день на частоте 91.0 FM – программы наших журналистов. По вторникам в 17:00 - «Все свои». В гостях у Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева – новые краснодарцы.

По средам «Время первых» с Александрой Кошелевой. Эксклюзивные интервью с первыми лицами Кубани.

По четвергам – первое автомобильное ток-шоу Краснодара «Автопилот». Пешеход Евгения Острая и водитель Артем Гнатенко - обсуждают проблемы, с которыми могут столкнуться владельцы машин, рассказывают о ямах на дорогах Краснодара и призывают тех, кто должен следить за состоянием городских дорог, к ответу.

А в пятницу слушателей ждет развлекательное шоу «Вечерний Краснодар». В гостях у Евгении Хилько и Егора Казакова – музыканты, деятели искусств, блогеры, артисты. Это программа для тех, кто не привык скучать и готов к самым смелым приключениям.

А еще мы теперь не только говорим, но и показываем! Прямые трансляции вечерних шоу - на нашем канале на Youtube. Заходите, подписывайтесь и смотрите прямые эфиры из студии радио «КП» - Краснодар».