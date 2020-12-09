Вениамин Кондратьев: прививать людей от коронавируса начнем в ближайшее время

Большую партию вакцины ждут на днях Фото: Мария ЛЕНЦ

В Краснодарском крае анонсировали прививочную кампанию от COVID-19. Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что в ближайшие дни на Кубань поступит большая партия революционного препарата, способного остановить распространение эпидемии, а значит, и ее фатальные последствия.

- В первую очередь мы планируем сделать прививки врачам и всем, кто на передовой борьбы с инфекцией. При этом принуждать к вакцинации, конечно, никто никого не будет, - сказал губернатор.

Сейчас в ход уже пошли 200 доз вакцины от коронавируса. Но скоро сделать себе иммунную защиту смогу все желающие. Вакцина будет доступна в каждой поликлинике.

- Никого заставлять никто не будет. Все добровольно, - озвучил планы властей Вениамин Кондратьев.

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Пока никаких предварительных записей на вакцинацию от коронавируса не предусмотрено.

- Прививки от коронавируса будут ставить по уже отработанной нами схеме с гриппом. Житель региона сможет получить иммунную защиту от COVID-19 просто обратившись в поликлинику по месту жительства, - уточняют в краевом минздраве.

Сделать ее можно будет абсолютно бесплатно.

МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ

На законодательном уровне никаких особенностей по поводу вакцинации именно от COVID-19 пока нет. Поэтому пока отказаться от прививки вы можете, только опираясь на действующие нормативные акты (Постановление Правительства РФ №825 от 15.07.1999).

Медработники, которые работают с больными коронавирусом и с его возбудителями, обязаны получить вакцину от этого заболевания. На педагогов эти требования тоже распространяются, потому что они имеют дело с детьми.

Но с другой стороны речь идет о профилактических прививках, их перечень утвержден и в нем нет прививок от коронавирусной инфекции.

Поэтому однозначно говорить о том, что прививка от коронавируса будет обязательной и без нее не допустят до работы, пока рано.

КОМУ МОЖНО, А КОМУ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

Между тем, существует нормативный акт Роспотребнадзора ( МУ 3.3.1.1095-02), по которому житель нашей страны может отказаться от вакцинации. На то, конечно же, должна быть очень веская причина. Будь то беременность, сильнейшая реакция на предыдущие прививки, ОРВИ на момент кампании, ВИЧ, обострение хронического заболевания или аллергия на компоненты вакцины.

Если вы захотите отказаться от прививки, то просто заполните письменный отказ и подпишите его. Этого документа достаточно для того, чтобы не ставить прививку.

Отказаться от вакцинации детей смогут его родители или законные представители.

Обычно такой бланк вам выдают в прививочном кабинете или у врача. Достаточно просто вписать в него свои данные и заверить подписью и поставить дату. Письменный отказ передайте медику.

Но пока речь идет о прививках, в перечень которых не входит вакцина от COVID-19.