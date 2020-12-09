Судьи предпочитают «немцев». На чем ездят вершители судеб за свой и государственный счет

Вершителям судеб нравятся качественные авто Фото: Евгения ГУСЕВА

Работа судьи в Краснодарском крае весьма завидная. Может, потому все меньше вершителей судеб хотят делать сведения о своих доходах и имуществе публичными. Засекретили себя уже 54 судьи Краснодарского краевого суда из 138.

И тем достойнее выглядят те их коллеги, кто ничего не прячет.

Кстати, оказывается, судьи Краснодарского краевого суда большие поклонники дорогих и мощных автомобилей.

Большинство из них пренебрегают отечественным или каким бы то ни было другим автопромом, кроме немецкого. "Гелики", Mercedes представительского класса, BMW, Аudi. Их могут себе позволить судьи Анастасия Бадалова, Леонид Блинников, Николай Бузько и супруга, жена Александра Булата, Денис Внуков с супругой, Игорь Галкин, Владимир Горбань и жена, Владимир Епифанов, Дмитрий Зеленский с супругой, Егор Иваненко, Вячеслав Климов, Виктория Конофьева, жена Андрея Кудинова, Ирина Куриленко, Ольга Назаренко, Владимир Неказаков, Валерий Нетишинский, жена Георгия Поддубного, Владимир Редченко, жена Владимира Рубана, Анастасия Рыбалка, муж Елены Сагитовой, Вячеслав Сидоров и жена, Олег Талинский, Владимир Тимофеев, Людмила Чабан и муж, Наталья Чернова, Наталья Щурова, Галина Юрчевская,

Лишь несколько из судейской касты отдали предпочтение надежности Volvo и проходимости Skoda Yeti и Volkswagen Toureg, простоте Toyota и демократичности Kia и Nissan.

Только один ездит на Opel и один - на Land Rover. Есть два поклонника Lexus.

У единственной судьи Краснодарского краевого суда на подхвате имеется родименькая "Нива". Ну что ж с того, если после тяжелого трудового дня мало кто из вершителей судеб готов к "творческому" вождению.

К слову, краевой суд частенько пополняет свой автопарк новенькими автомобилями за государственный счет. И тут тоже - сплошь иномарки.

Предпочтения отдаются представительской Toyota Camry. Самой последней покупкой стала как раз такая за 2,5 миллионов рублей.

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