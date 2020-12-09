В Сочи на зимних праздниках эпидемиологическую безопасность будет контролировать оперштаб

В Сочи на Новый год ожидается более 350 тысяч туристов Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи на Новый год ожидается более 350 тысяч туристов. Отели горного и прибрежного кластера курорта рапортуют о загрузке более 90 процентов. Чтобы соблюсти эпидемиологическую безопасность, С 28 декабря в Сочи начнет работу оперативный штаб во главе с первым вице-губернатором Краснодарского края Андреем Алексеенко.

- В этом году необходимо обеспечить эпидбезопасность. Контролировать соблюдение всех санитарных требований на курортах Кубани призван оперативный штаб, – отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, особое внимание обратят на подготовку учреждений здравоохранения Сочи. На курорте увеличится число машин скорой помощи и койко-мест в стационаре с ИВЛ.

Министерство курортов края разрабатывает подробную памятку для туристов, в которой будут содержаться рекомендации безопасного отдыха в период пандемии коронавируса.

В местах общего пользования, на железнодорожных вокзалах, в аэропорту, нанесена сигнальная разметка для соблюдения социальной дистанции. В отелях и санаториях постоянно проводится профилактическая дезинфекция. Здравницы обеспечены запасом моющих и дезинфицирующих средств, антисептиками, средствами индивидуальной защиты.

Для отдыхающих установлены диспенсеры с антисептическими средствами для обработки рук, проводится обеззараживание воздуха рециркуляторами.

На курортах Красной Поляны горнолыжный сезон тоже встречают во всеоружии. Кабинки канатных дорог обрабатываются дезинфицирующими средствами каждые четыре часа. Чтобы разграничить потоки туристов и райдеров, прогулочные и спортивные ски-пассы будут иметь разное время действия. Причем, электронные ски-пассы гости курортов смогут приобрести бесконтактным способом.

Как отметили в мэрии Сочи, основная цель данных мер – не допустить появления очагов распространения коронавируса.

– На курортах установят ограничительные барьеры для формирования очереди на канатную дорогу с учетом социальной дистанции, - уточнил мэр города Алексей Копайгородский. – Для разграничения потоков туристов будут привлечены волонтеры.

Он напомнил, что теперь в горном кластере у туристов будет возможность пройти тестирование на COVID-19 на территории горного кластера, здесь будут открыты специальные лаборатории. Одновременно в пунктах проката усилят обработку прокатного инвентаря.

Все развлекательные мероприятия апрес-ски - досуг после того как закрылись склоны теперь будут проходить только на открытом воздухе. Бары, кафе и рестораны должны работать лишь до полуночи, а их посетители соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.