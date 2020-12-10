Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 10 декабря 2020: в регионе начали арестовывать за нарушение масочного режима

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 10 декабря 2020 года.

По последним оперативным данным, за минувшие сутки на Кубани вирус выявили у 177 человек. Общее число инфицированных в регионе выросло до 23636, в тяжелом состоянии находятся 95 человек.

Некоторая тревога есть у санитарных врачей в Анапе. За неделю на курорте число инфицированных увеличилось более чем вдвое. В числе заболевших новой коронавирусной инфекцией – 16 анапских медиков. При этом ковидный госпиталь на 94 койки заполнен полностью.

Однако на данный момент обстановку в регионе оценивают как стабильную. По крайней мере, на фоне других регионов Краснодарский край – на верхних строчках. Потому дополнительные ограничения, которые вводят соседи, пока на Кубани не планируются.

А тем временем в Краснодарском крае началась масштабная вакцинация против COVID-19. Сейчас в ход уже пошли 200 доз вакцины от коронавируса. Но скоро сделать себе иммунную защиту смогу все желающие. Вакцина будет доступна в каждой поликлинике. Защитить себя от этой заразы стоит, говорят медики.

- Коронавирус с нами надолго! До 2025 года это точно! – отвечает главврач самой известной на юге России больницы Владимир Порханов, который сам недавно переболел ковидом. - И в России, и в мире случаи повторного заражения уже есть. Причем при повторном заражении болезнь может протекать тяжелее. Поэтому надо носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Маска в два, а то и в три раза увеличивает шансы не подхватить коронавирус.

Кстати, впервые стало известно, что нарушителей масочного режима начали арестовывать. Тех, кто злостно игнорирует правила, наказывают тюремной камерой. Уже 20 нарушителей в регионе отправились под арест.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 10 декабря 2020

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 57 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 10 декабря 2020

В Анапе за последние сутки не выявлено инфицированных.

Коронавирус в Сочи 10 декабря 2020

В Сочи COVID-19 подтвердился у 6 человек.

Коронавирус в Геленджике 10 декабря 2020

В Геленджике никто не заболел.

Коронавирус в Туапсе 10 декабря 2020

В Туапсинском районе положительный тест на коронавирус получили 8 человек.

Коронавирус в Ейске 10 декабря 2020

В Ейском районе за минувшие сутки - 11 заболевших COVID-19.